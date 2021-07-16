Цена на нефть падает: как новая волна COVID-19 влияет на стоимость продукта

Из-за угрозы новой волны COVID-19, что повлек за собой штамп Delta, нефть снова начала дешеветь. Трейдеры опасаются введения очередных карантинных ограничений в различных регионах мира, поскольку это может ослабить спрос на продукт.

Цена нефтяных фьючерсов

Нефть марки Brent

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 73,46 доллара за баррель, что на 0,01 доллар, или на 0,01% ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

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Нефть марки WTI

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной бирже NYMEX снизилась на 0,02 доллара, или на 0,03% – до 71,67 доллара за баррель.

Новая волна карантина

Предыдущие торги по стандартам завершились на уровне 73,47 доллара и 71,65 доллара соответственно.

В связи с новой волной COVID-19, связанной со штаммом Delta, некоторые страны снова усилить ограничительные меры, что снизило спрос на топливо и непосредственное влияние на цену.

Эпицентром коронавируса в Азиатско-Тихоокеанском регионе считается Индонезия, которая обогнала Индию по количеству новых дубовых случаев COVID-19. В Австралии вслед за Сиднеем локдаун был объявлен в Мельбурне.

Также в США обязали население носить защитные маски в помещении, в том числе и тех, кто уже вакцинировался от COVID-19.

Наращивание добычи нефти

Потребность в дополнительных поставках ОПЕК+ будет расти и дальше. Во второй половине 2022 года спрос на нефть превысит до ковидный уровень и превысит 100 миллионов баррелей в сутки.

Напомним, что ОАЭ и ОПЕК+ недавно договорились о компромиссном варианте для ОАЭ на счет базовых уровней добычи нефти, от которых отсчитываются квоты в соглашении. Было согласовано увеличение добычи нефти до 3,65 миллиона баррелей в сутки.

Подробнее о том, когда новый базовый уровень для ОАЭ будет применяться и о предпосылках, читайте в другом нашем материале.