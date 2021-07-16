Цена нефтяных фьючерсов
Нефть марки Brent
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 73,46 доллара за баррель, что на 0,01 доллар, или на 0,01% ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
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Нефть марки WTI
Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной бирже NYMEX снизилась на 0,02 доллара, или на 0,03% – до 71,67 доллара за баррель.
Новая волна карантина
В связи с новой волной COVID-19, связанной со штаммом Delta, некоторые страны снова усилить ограничительные меры, что снизило спрос на топливо и непосредственное влияние на цену.
Эпицентром коронавируса в Азиатско-Тихоокеанском регионе считается Индонезия, которая обогнала Индию по количеству новых дубовых случаев COVID-19. В Австралии вслед за Сиднеем локдаун был объявлен в Мельбурне.
Также в США обязали население носить защитные маски в помещении, в том числе и тех, кто уже вакцинировался от COVID-19.
Наращивание добычи нефти
Потребность в дополнительных поставках ОПЕК+ будет расти и дальше. Во второй половине 2022 года спрос на нефть превысит до ковидный уровень и превысит 100 миллионов баррелей в сутки.