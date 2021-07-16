Цена нефтяных фьючерсов

Нефть марки Brent

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 73,46 доллара за баррель, что на 0,01 доллар, или на 0,01% ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

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Нефть марки WTI

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной бирже NYMEX снизилась на 0,02 доллара, или на 0,03% – до 71,67 доллара за баррель.

Предыдущие торги по стандартам завершились на уровне 73,47 доллара и 71,65 доллара соответственно.

Новая волна карантина

В связи с новой волной COVID-19, связанной со штаммом Delta, некоторые страны снова усилить ограничительные меры, что снизило спрос на топливо и непосредственное влияние на цену.

Эпицентром коронавируса в Азиатско-Тихоокеанском регионе считается Индонезия, которая обогнала Индию по количеству новых дубовых случаев COVID-19. В Австралии вслед за Сиднеем локдаун был объявлен в Мельбурне.

Также в США обязали население носить защитные маски в помещении, в том числе и тех, кто уже вакцинировался от COVID-19.

Наращивание добычи нефти

Потребность в дополнительных поставках ОПЕК+ будет расти и дальше. Во второй половине 2022 года спрос на нефть превысит до ковидный уровень и превысит 100 миллионов баррелей в сутки.