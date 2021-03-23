Цены на нефть 23 марта, существенно снизились в связи с пандемией. Новая волна COVID-19 спровоцировала не только карантин, но и опасения, что новые меры по сдерживанию пандемии и медленное развертывание вакцинации в Европе замедлят восстановление спроса на топливо.

Актуальная цена на нефть

Стоимость топлива марки Brent вновь падает, об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com. Цена нефти по состоянию на 23 марта 2021 года установлена на отметке около 63,80 долларов за баррель.

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На открытии Brent торговалась по 64,25 доллара за баррель, что на 37 центов ниже уровня закрытия торгов. Во время закрытия торгов цена держалась на уровне 64,62 доллара за баррель.

Почему цена нефти Brent упала

Одной из ведущих причин снижения цены на нефть Brent – расширенные блокировки вызваны угрозой третьей волны инфекций с новым штаммом вируса на континенте. Также эксперты ожидают, что Германия, которая является крупнейшим потребителем нефти в Европе, продолжит ограничения на покупки и поездки до апреля, чтобы сдержать третью волну COVID-19.

Все это заставило экономистов снизить свои прогнозы роста цены на продукт, а исследовательская группа ANZ Research, занимающаяся исследованием аналитических данных в сфере региональной и мировой экономики выразила свои опасения относительно ситуации.

Это усиливает опасения, что озвученные недавно пессимистические прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА / IEA) и Управление энергетической информации (EIA) могут сбыться,

– говорится в сообщении ANZ Research.

МЭА на прошлой неделе снизило прогноз спроса на сырую нефть в 2021 году на 2,5 миллиона баррелей в сутки. Согласно прогнозу EIA, мировые поставки нефти превысят спрос во второй половине этого года.

Как изменились цены на нефть

Лондонская биржа ICE Future . Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 63,98 доллара за баррель, что на 0,64 цента, или на 0,99% ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 63,98 доллара за баррель, что на 0,64 цента, или на 0,99% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Нью-Йоркская биржа NYMEX. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной бирже NYMEX снизилась на 0,62 цента, или на 1% – до 60,94 доллара за баррель.

Предыдущие торги по стандартам завершились на уровне 64,62 доллара за баррель за нефть Brent на бирже ICE Futures и 61,56 доллара за баррель за нефть WTI на бирже NYMEX.

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