Цена на нефть Brent выросла до более 70 долларов – это больше всего за 2 года
Цена на майский фьючерс нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE превысила отметку в 70 долларов. Последний раз нефть североморской марки показывала такую цену еще в 2019 году.
Источник:Investing.com
Так, по состоянию на 4 утра 8 марта цена эталонной марки нефти Brent выросла до уровня 71,34 доллара за баррель. Рост составил более 1,8%.
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После этого цена снова упала на несколько долларов. В 15:50 8 марта нефть этой марки стоит в пределах 69 долларов за баррель и постоянно колеблется на несколько центов.
Последний раз нефть марки Brent имела схожую стоимость 1 апреля 2019 года. Тогда она составляла 72,8 доллара за баррель.
Причины повышения цены на нефть Brent
Рост стоимости нефти марки Brent аналитики связывают с нападением хуситов на нефтяные объекты Саудовской Аравии, пишет Bloomberg. Они запустили дроны и ракеты по ряду объектов накануне, 7 марта.
Среди них, в частности, и важный нефтяной объект компании Saudi Aramco в Рас-Таннуре. В столице страны утверждают, что жертв и повреждений нет
Среди других причин – морозы и пандемия
Цены на нефть в целом начали уверенно расти в феврале после аномальных морозов в штате Техас в США. Они привели к прекращению добычи на скважинах.
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Увеличению стоимости способствовал и оптимизм на рынках по восстановлению мировой экономики из-за вакцинации от COVID-19.
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