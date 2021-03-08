Цена на майский фьючерс нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE превысила отметку в 70 долларов. Последний раз нефть североморской марки показывала такую цену еще в 2019 году.

Так, по состоянию на 4 утра 8 марта цена эталонной марки нефти Brent выросла до уровня 71,34 доллара за баррель. Рост составил более 1,8%.

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После этого цена снова упала на несколько долларов. В 15:50 8 марта нефть этой марки стоит в пределах 69 долларов за баррель и постоянно колеблется на несколько центов.

Последний раз нефть марки Brent имела схожую стоимость 1 апреля 2019 года. Тогда она составляла 72,8 доллара за баррель.

Причины повышения цены на нефть Brent

Рост стоимости нефти марки Brent аналитики связывают с нападением хуситов на нефтяные объекты Саудовской Аравии, пишет Bloomberg. Они запустили дроны и ракеты по ряду объектов накануне, 7 марта.

Среди них, в частности, и важный нефтяной объект компании Saudi Aramco в Рас-Таннуре. В столице страны утверждают, что жертв и повреждений нет

Справка. Хуситы – военизированная группировка шиитов-зейдитов, которая действует на территории Йемена.

Среди других причин – морозы и пандемия

Цены на нефть в целом начали уверенно расти в феврале после аномальных морозов в штате Техас в США. Они привели к прекращению добычи на скважинах.

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Увеличению стоимости способствовал и оптимизм на рынках по восстановлению мировой экономики из-за вакцинации от COVID-19.