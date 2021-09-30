Почему спрос на нефть может быть уничтожен
Ряд экспертов считают, что спрос на сырье может быть уничтожен. Среди них и Morgan Stanley. Еще в июне финансовый конгломерат писал, что цена на нефть потеряла связь с предельной стоимостью поставки.
Обратите внимание Все выше и выше: в Европе цена на газ достигла 1100 долларов за тысячу кубов
Теперь она приближается к уровню, когда начинается уничтожение спроса. По нашей оценке – это 80 долларов за баррель,
– отмечают в Morgan Stanley.
Уничтожение спроса происходит, когда слишком высокие цены на продукт заставляют покупателей перейти на товары-заменители. Такой спрос считается уничтоженным, он не возвращается даже при изменении рыночной конъюнктуры, обьяснили в конгломерате.
В Morgan Stanley придерживаются июньского прогноза
В Morgan Stanley 28 сентября рассказали, что их аналитики придерживаются своего июньского прогноза. Также они отметили, что цену, при которой уничтожается спрос, может быть очень трудно предсказать.
Да, теоретически рыночная цена может достичь 85 долларов за баррель,
– прогнозируют эксперты.
Дефицит на рынке и сокращение предложения
Предложение нефти будет сокращаться, ввиду того, что в течение последнего месяца по запасам ежедневно тратилось около 3 миллионов баррелей, против 1,9 миллиона баррелей в день в предыдущие месяцы года. В Morgan Stanley считают, что это высокий показатель и он указывает на то, что дефицит на рынке больше, чем кажется большинству.
Интересно Goldman Sachs ухудшил экономический прогноз Китая: все из-за нехватки электроэнергии
Китай и Индия не позволят цену в более 80 долларов за баррель
Когда цена сырья превышает 70 долларов за баррель, то она становится слишком высокой для Китая и Индии, считает Бреннок. Напомним, что эти страны одни из крупнейших импортеров нефти в мире и начали продавать ее из своих стратегических запасов. Такой шаг был направлен на снижение цены на нефть, которая выросла во всем регионе. Хотя снизить мировые цены не удалось, однако такой шаг дает сильный сигнал.
Если цены достигнут 80 долларов за баррель, это станет сильным ударом для этих экономик и повлияет на их спрос на импорт,
– поделился Бреннок.
Изменение цен на нефть: последние новости
- 1 сентября страны-члены ОПЕК и другие производители, включая Россию (группа ОПЕК+), договорились продолжить политику поэтапного отказа от рекордных сокращений добычи, добавляя на рынок 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.
- 6 сентября Саудовская Аравия решила снизить официальные отпускные цены (OSP) на нефть для покупателей из Азии и стран Средиземноморья, из-за чего цена сырья начала снижаться.
- 20 сентября цена нефти продолжила падать на фоне укрепления доллара и заседания Федеральной резервной системы США.
- С 27 сентября цена сырья начала расти достигла отметки в 80 долларов за баррель.