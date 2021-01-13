С 1 января 2021 года резко подорожала электроэнергия для населения из-за отмены льготного тарифа. Эксперты утверждают, что решение необходимо для функционирования отрасли.

В материале Экономики 24 рассказываем что изменилось для населения на рынке электроэнергии и чего ожидать дальше.

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Цена на электроэнергию в 2021 году

В течение января-марта 2021 года цена на электроэнергию для населения будет фиксированной – 1,68 гривны за киловатт-час, согласно постановлению Кабмина. Льготные 90 копеек за первые 100 киловатт-часов – отменили с 1 января этого года.

Кроме того, отменили льготный тариф для тех категорий населения и зданий, для которых он ранее действовал, независимо от объемов потребления.

Это:

Жилые помещения, оборудованные электроотоплением;

Многодетные семьи, приемные семьи и детские дома семейного типа;

Население, проживающее в 30-километровой зоне атомных электростанций;

Общежития.

Теперь для них, как и для всех, тариф – 1,68 гривны.

Однако продолжат действовать тарифные коэффициенты для населения, которое имеет учет потребления электроэнергии по периодам времени. Так можно ощутимо сэкономить.

Двухзонные тарифы:

В ночной период с 23:00 до 7:00 действует тариф 0,84 копейки;

В остальные часы действует стандартный тариф – 1,68 гривны.

Трехзонные тарифы:

В пиковые часы (с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00) действует повышенный тариф – 2,52 гривны за киловатт-час.

В обычные часы (с 7:00 до 8:00 и с 11:00 до 20:00) действует обычный тариф – 1,68 гривны;

Ночью с 23:00 до 7:00 тариф составляет 0,672 гривны.

Как перейти на многотарифный учет? Есть несколько способов. Нужно зайти на сайт местного облэнерго и через онлайн-платформу "Персональный кабинет" подать заявление. После этого вам присылают на электронную почту счет, поскольку такой переход платный. Нужно оплатить и в течение 14 дней вас переведут на многотарифный учет. Среди других способов: личное обращение в Центр обслуживания клиентов своего города или обращение по месту проживания в городской или областной район электросетей.

Как отреагировали украинцы на отмену льготы

Несколько городов Украины отреагировали протестами на отмену льготного тарифа, а также повышение тарифа на газ. В частности, в Николаеве, Полтаве, Харькове и Кривом Роге вышли по несколько десятков людей на акции протеста.

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Если учесть, что в среднем украинцы потребляют 165 киловатт-часов в месяц (по данным НКРЭКУ), а первые 100 киловатт фактически подорожали на 87%, то для многих украинцев платежка придет с большей суммой.

Чего ждать с апреля

В Украине уже давно планируют перейти на рыночное ценообразование тарифов на электроэнергию. Ведь цена, которая не менялась еще с 2017, существенно занижена. И, вероятно, перед переходом цену будут постепенно поднимать.

Следующее подорожание цен на электроэнергию будет еще в 2021 и в 2022 годах. Объективно, должен произойти дальнейший рост, что привести их к тому уровню, который даст возможность производителям энергии работать без убытков,

– пояснил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире 24 канала.

По мнению специалиста, стоимость должна составлять минимум 2,5-3 гривны за киловатт-час. Он отметил, что сегодня "Энергоатом" поставляет энергию для населения фактически себе в убыток – сейчас это примерно 25 миллиардов гривен.

Эксперт добавил, большим минусом является то, что повышение произошло без предупреждения. Также это не состоялось в несколько этапов, как это было раньше. С ним согласен и Геннадий Рябцев, который рассказал, что постановление следовало бы подать для обсуждения за месяц до принятия.

Почему увеличивают тарифы на электроэнергию для населения

Требование МВФ

Отмена льготного тарифа является также одним из требований МВФ, рассказал в эфире 24 канала эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

Потом было бы дороже

Рябцев также отметил многочисленные проблемы отрасли, которые из-за недостатка денег только накапливаются. Если бы сейчас льготный тариф не отменили, то потом украинцам пришлось бы платить еще больше.

Это многомиллиардные задолженности, снижение надежности и безопасности объединенной энергосистемы и неодинаковые для всех участников рынка правила игры,

– подчеркнул эксперт.

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В Минэкономики также дали похожее объяснение. В ведомстве отметили, что если предложенные изменения не приняли бы, то цена для бытовых потребителей формировалась бы на рыночных условиях.

Это привело бы к резкому, более чем в 2,5 раза, росту тарифа на электрическую энергию для населения. А это примерно 3,3 гривны за киловатт в час,

– пояснили в Минэнерго.

В Минэнерго отметили, что изменения позволят обеспечить финансовую стабилизацию рынка электрической энергии за январь – март 2021 года. А над стратегией дальнейшей стабилизации будут работать в этом месяце.

Низкие тарифы: последствия для отрасли

В Украине чаще всего в Европе исчезает свет

В украинских домах свет исчезает гораздо чаще, чем в европейских. Среднестатистически электроснабжение отсутствует 696 минут в год. И если ничего не менять, то это число вырастет до как минимум 900 минут в год, утверждают эксперты из "Укрпромвнешэкспертизы".

Нужны инвестиции

Из-за недостаточности финансирования модернизации электросетей степень их износа превышает 70%, а общая сумма инвестиционной задолженности составляет не менее 17,5 млрд долларов, заявил директор ГП "Укрпромвнешэкспертиза" Владимир Власюк на онлайн-дискуссии.

Как отмечают эксперты, единственный выход – это вливание крупных инвестиций в украинские электросети. А для этого нужен переход к RAB-регулированию (более известному как стимулирующее), в результате которого и вырастут цены на электроэнергию для населения.

Чтобы модернизировать все электросети в Украине, нужно 1,2 миллиарда долларов, заявили на онлайн-дискуссии. Зато среднегодовые инвестиции – 245 миллионов долларов. Это в 5 раз меньше, чем нужно.

О необходимости перехода к RAB-тарифу заявили и в Минэнергетики. По их подсчетам, при действии нынешней системы расходы+ необходимо вкладывать ежегодно 11 миллиардов гривен, а за последние годы ежегодно инвестиции составляли 4 миллиарда гривен, почти в три раза меньше.

Опыт Румынии

Румыния имела изношенность электросетей 70%, но при производстве стимулирующего регулирования сократила эту изношенность до 48%, рассказал Александр Визир, директор ГС "Умные электросети Украины" на онлайн-дискуссии.

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Как высокие тарифы для предпринимателей влияют на расходы населения

Эксперты на дискуссии о стимулирующем тарифообразовании на рынке электроэнергии отметили, что финансовое бремя из-за низких ставок для населения ложится на украинский бизнес, а не на государство. Однако если подумать, то в конце концов украинцы все равно за это платят. Вот почему: