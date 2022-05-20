Об этом 24 канала рассказал Сергей Громовой, директор Международной ассоциации гречихи. Он прогнозировал, что этот продукт будет в серьезном дефиците.

Волна высоких цен будет еще 3 – 5 лет, даже если война закончится завтра, – глава Минагро.

По его словам, когда Россия вторглась в Украину, люди стали скупать гречку с полок.

Сейчас в целом ситуация с гречкой сложна, так как российский рынок отрезан, поставки фактически не производятся (50% поступало из России). Поэтому мы живем на своих ресурсах, а они ограничены,

– объяснил Громовой.

Как он добавил, потому и цена постоянно растет. А в некоторых регионах – проблемы со снабжением.

Насколько вырастет цена

"К сожалению, сейчас эта ситуация фактически неизменна. В мире гречку купить негде. Так что к новому урожаю (1 сентября) она будет исчезать с прилавков. Мы прогнозируем, что в ближайшее время цена вырастет до 100 гривен, хотя она сейчас чрезвычайно велика", - добавил. он.

Более того, Украина была на третьем месте в мире среди главных экспортеров гречки. До недавнего времени экспортировали до 200 тысяч тонн. Однако, к сожалению, мы утратили эти позиции.

Цены на продукты выросли по всему миру

Полномасштабная война России против Украины повлияла на стоимость продуктов по всему миру.

Следовательно, в марте мировые цены на продовольствие выросли почти на 12,6%. Это новый рекордный уровень, отмечают в ООН.

Особенно выросли цены на зерно и растительное масло. Все потому, что на Украину и Россию приходится практически треть мирового экспорта пшеницы, 20% кукурузы, а также почти 80% подсолнечного масла. Невозможность экспортировать эти базовые продукты очень отрицательно повлияла на рост цен по всему миру.

Внимание! Украина – один из крупнейших экспортеров агропродукции на планете. Всего от поставки зерна из Украины зависят около 400 миллионов человек во всем мире. В основном это жители стран Ближнего Востока, Северной Африки и Азии.

Ранее – Азербайджан помогает Украине горючим для посевной: смотрите видео