Действие предельного тарифа на газ 6,99 гривны за кубометр от правительства заканчивается в марте. Поэтому каждая газопоставляющая компания сама установит цену для своих потребителей, исходя из рыночных условий.

Тарифы в апреле 2021

Некоторые компании уже обнародовали тарифы, которые значительно ниже предельной цены на около 0,29 копейки за кубометр, или же оставили цену прошлого месяца. Однако есть и те, которые установили цену в почти 9 гривен за кубометр.

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Цена ниже предельной 6,99 гривны за кубометр

"Мегаватт" – 6,70 гривны за кубометр (цена предыдущего месяца),

"Эру Людям", "Эру Трейдинг", "Агросинтез Трейдинг" – 6,75 гривны за кубометр (цена предыдущего месяца),

"ГП "Промсервис" – 6,85 гривны за кубометр,

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" – 6,86 гривны за кубометр (цена предыдущего месяца),

"Галнафтогаз" – 6,86 гривны за кубометр,

Дочернее предприятие "Евода Трейд" КП "Луцкводоканал" – 6,88 гривны за кубометр,

"Энерджи Трейд Групп" – 6,98 гривны за кубометр.

Большинство региональных газоснабжающих компаний оставили тарифы на уровне предельной – 6,99 гривны за кубометр.

Цена за куб газа почти 9 гривен

Довольно много газоснабжающих компаний обнародовали цену гораздо выше предельной. К примеру, цена куба голубого топлива "Азовгаз" составляет аж 8,85 гривны и является самой высокой. Всего 17 газопоставщиков устанавливали цену, что колебалась от 7,60 гривны до 8,85 гривны за кубометр.

Перечень компаний:

ООО "ГАЗ АП" – 7,60 гривны за кубометр,

ООО "донецкие ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" – 7,89 гривны за кубометр,

ООО "ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" – 7,89 гривны за кубометр,

ООО "Киевская энергетическая УСЛУГИ" – 7,89 гривны за кубометр,

ООО "Нафтогаз ПОСТАВКИ" – 7,92 гривны за кубометр,

ООО "ЖИТОМИРСКАЯ областной энергоснабжающей компании" – 7,98 гривны за кубометр,

ООО "ГАЗПОСТАЧСЕРВИС" – 7,99 гривны за кубометр,

ООО "Тернопольоблгаз" – 7,99 гривны за кубометр,

ГП "ГАЗПОСТАЧ" ООО "ТЕРНОПОЛЬГОРГАЗ" – 7,99 гривны за кубометр,

ООО "ЛУГАНСКГАЗ СБЫТ" – 7,99 гривны за кубометр,

ООО "РИВНЕНСКАЯ областной энергоснабжающей компании" – 8,04 гривны за кубометр,

ГП "ШЕПЕТОВКАГАЗ" ПАО "ШЕПЕТОВКАГАЗ" – 8,17 гривны за кубометр,

ООО "МАРГАЗ" – 8,25 гривны за кубометр,

ООО "Кировоградская областной энергоснабжающей компании" – 8,27 гривны за кубометр,

ООО "Черновицкий областной энергоснабжающей компании" – 8,30 гривны за кубометр,

ООО "Херсонский областной энергоснабжающей компании" – 8,30 гривны за кубометр,

ООО "АЗОВГАЗ" – 8,85 гривны за кубометр.

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