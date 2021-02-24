"Нафтогаз" уже установил цену на газ для своих клиентов – 6,86 гривны за кубометр. То есть тарифы для населения в марте не вырастут.

Стоимость газа указана без учета его доставки.

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В компании отметили, что для клиентов, оформивших тарифный план "Годовой" в 2020 году, стоимость газа не изменится и составит 4,73 гривны, 5,24 гривны и 6,45 гривны за кубометр, в соответствии с условиями договоров.

"Нафтогаз" также установил тариф как поставщик "последней надежды". Речь идет о ситуации, когда потребители внезапно потеряли своего поставщика. Тогда им придется заплатить за газ чуть больше – 6,99 гривны на кубометр.

Кстати, в компании добавили, что газ от поставщика "последней надежды" получают более 300 тысяч клиентов. Только в январе и феврале этого года почти 150 тысяч домохозяйств в Запорожской, Полтавской и Житомирской областях оказались без поставщика.

Предлагаем своим клиентам стабильность и лучшие условия. Клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" в марте будут получать газ по более низкой цене, чем рекомендованная правительством предельная стоимость,

– подчеркнули в ведомстве.

Тарифы на газ в Украине: главное

►В Украине с 1 января резко выросли цены на газ. Возмущенное население вышло на протесты.

►Из-за этого Кабинет Министров решил установить предельную цену на газ – 6,99 гривны за кубометр. Однако такое ограничение на тарифы будет действовать только на период карантина.