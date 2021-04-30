Майская цена от "Нафтогаз Трейдинг"

На май "Нафтогаз Трейдинг" установил цену на уровне 8 325 гривен (с НДС, без тарифа на услуги транспортировки) за тысячу кубометров, что на 6% дороже, чем было в предыдущем месяце. В апреле цена составляла 7 827 гривен. Повышение цены аргументировали высоким спросом, который сохраняется в условиях прохладно погоды и снижения запасов газа в ПХГ.

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Цена газа с поставкой в ​​мае на украинской энергетической бирже (УЭБ) достигает 9 296 гривен за тысячу кубометров.

Исполняющий обязанности генерального директора ГК "Нафтогаз Трейдинг" Ирина Журавлева отметила, что вскоре теплокоммунэнерго смогут свободно выбирать поставщика газа. Реформа рынка выйдет на финишную прямую.

Нафтогаз заинтересован в развитии конкуренции в сегменте реализации газа для производителей тепла, объем которого по итогам прошлого года достиг 7,6 миллиарда кубометров,

– сказала Журавлева.