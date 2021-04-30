Майская цена от "Нафтогаз Трейдинг"
На май "Нафтогаз Трейдинг" установил цену на уровне 8 325 гривен (с НДС, без тарифа на услуги транспортировки) за тысячу кубометров, что на 6% дороже, чем было в предыдущем месяце. В апреле цена составляла 7 827 гривен. Повышение цены аргументировали высоким спросом, который сохраняется в условиях прохладно погоды и снижения запасов газа в ПХГ.
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Исполняющий обязанности генерального директора ГК "Нафтогаз Трейдинг" Ирина Журавлева отметила, что вскоре теплокоммунэнерго смогут свободно выбирать поставщика газа. Реформа рынка выйдет на финишную прямую.
Нафтогаз заинтересован в развитии конкуренции в сегменте реализации газа для производителей тепла, объем которого по итогам прошлого года достиг 7,6 миллиарда кубометров,
– сказала Журавлева.
В сообщении компания НАК "Нафтогаз Украины" обратила внимание на то, что с мая 2021 года прекращается действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа, которая была утверждена постановлением Кабинета министров.