"Нафтогаз" установил цену на газ для своих потребителей. Так, в феврале клиентам нефтегазовой компании придется заплатить 6,86 гривны за кубометр.

Источник: Группа "Нафтогаз"

Такая цена на газ будет самой низкой на рынке в феврале.

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Даже в сложных условиях мы найдем возможность предложить лучший вариант для своих клиентов,

– сказали на предприятии.

Группа "Нафтогаз" отметила, что такая цена ниже той, которую предлагает правительство. Напомним, предельная цена на газ, установленная Кабмином, составляет 6,99 гривны за кубометр.

К слову, для клиентов, оформивших тарифный план "Годовой" в 2020 году, стоимость газа не изменится. Тарифы составят 4,73 гривны, 5,24 гривны и 6,45 гривны за кубометр в соответствии с условиями договоров.

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