"Нафтогаз" установил цену на газ для своих клиентов: каким будет тариф в феврале
"Нафтогаз" установил цену на газ для своих потребителей. Так, в феврале клиентам нефтегазовой компании придется заплатить 6,86 гривны за кубометр.
Источник: Группа "Нафтогаз"
Такая цена на газ будет самой низкой на рынке в феврале.
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Даже в сложных условиях мы найдем возможность предложить лучший вариант для своих клиентов,
– сказали на предприятии.
Группа "Нафтогаз" отметила, что такая цена ниже той, которую предлагает правительство. Напомним, предельная цена на газ, установленная Кабмином, составляет 6,99 гривны за кубометр.
К слову, для клиентов, оформивших тарифный план "Годовой" в 2020 году, стоимость газа не изменится. Тарифы составят 4,73 гривны, 5,24 гривны и 6,45 гривны за кубометр в соответствии с условиями договоров.
Что известно о тарифах на газ в Украине
- С нового года в Украине резко подорожали цены на газ. Население возмутилось увеличением тарифов и вышло на протесты.
- Поэтому Кабмин решил установить предельную цену на газ – 6,99 гривны за кубометр.
- Такое решение будет действовать только на период карантина.
- Кроме того, правительство планирует ограничить цену на распределение газа. Ее хотят установить на уровне 1,79 гривны.
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