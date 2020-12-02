С 1 января 2021 года вырастут тарифы на транспортировку газа. В то же время некоторые поставщики предложили тарифные планы на отопительный сезон. Какой будет цена на газ и как сменить поставщика?

Каким будет тариф на газ в 2021 году

Тарифы на газ пересматриваются ежемесячно, и у каждого поставщика они разные. Например, в декабре цена варьируется от 5,95 гривны до 9,05 гривны за кубометр газа. Подробнее об этом в материале "Тарифы на газ в декабре 2020: какая цена у разных поставщиков".

Поэтому цена на январь 2021 года станет известна до 26 декабря. Однако некоторые компании уже предлагают свои тарифные планы на отопительный сезон-2020-2021. Если подключиться к ним в декабре, то цена будет в пределах 6 – 7 гривен. Подробнее смотрите в таблице.

Самый дешевый тариф тарифа предлагает "Галнафтогаз" – 5,99 гривны за кубометр при условии полной предоплаты за прогнозируемый объем потребленного газа в декабре-апреле. Если потребили больше, то придется оплатить уже по рыночной цене. Подключиться к этому тарифному плану можно до 25 декабря.

У "Паливэнерго" и "Аскании Энерджи" (экономный тариф) похожие условия, но цена немного выше. "Паливэнерго" предлагает тариф 6,22 гривны за условия подключения до конца года, а "Аскания Энерджи" – 6,49 гривны, если подключитесь до 25 декабря.

Компания "Аскания Энерджи" предлагает также альтернативный тарифный план "Прогнозируемый" без обязательной подписки. В декабре-апреле можно платить равными частями ежемесячно. Стоимость тарифа – 6,59 гривны с условием подключения до 25 декабря.

"Нафтогаз" тоже предлагает своим потребителям платить не сразу, а равными частями в течение целого года по тарифу 6,45 гривны за кубометр. Подключиться можно до конца года. Кстати, из пока что имеющихся предложений, "Нафтогаз" единственный сохраняет тариф, если потребитель превысил прогнозируемый объем газа.

Самый дорогой тариф предлагает "TAS Energy" – 6,84 гривны за кубометр газа на 6 месяцев без подписки. Платить нужно ежемесячно за фактический объем потребленного газа. Подключиться к тарифу можно до 15 декабря.

Что лучше: заказать тарифный план заранее или платить по цене, которую будут устанавливать компании каждый месяц? Обычно оплата заранее должна быть выгодной и по более дешевому тарифу. Однако 2020-й показал, что может быть наоборот. В сентябре прошлого года "Нафтогаз" предлагал своим потребителям купить газ на зиму по цене 4,87 гривны (без НДС), но из-за кризиса и падения цен на газ зимой цена фактически была еще ниже.

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Как формируется цена? Каждый поставщик предлагает свою цену в зависимости от оптовой, по которой закупает, и своей наценки. Такая конкуренция на рынке в идеале должна привести к улучшению и удешевлению услуг.



Компании должны давать свою цену на газ за 5 дней до нового месяца. (То есть цену за январь должны сказать до 26 декабря). Большинство поставщиков в прошлом месяце придерживались этого требования.

Тариф на транспортировку газа

Начиная с января этого года украинцы получают две платежки: одну за сам газ, а другую – за его транспортировку. В последний раз тарифы на распределение газа повышали 1 июля, но как сообщает Экономическая правда, НКРЭКУ уже установила новые тарифы, которые будут действовать с 1 января 2021 года.

Для других компаний НКРЭКУ сохранила действующие тарифы.

Это плата не за трубу, по которой транспортируется топливо, а за то, чтобы газ всегда был к ней подведен под давлением, работали аварийная служба и техники. Поэтому за эту услугу платят даже те потребители, которые не использовали газ определенные месяцы,

– объясняют в НКРЭКУ.

Как рассчитывают тариф?



Высчитывают общий объем потребленного газа за прошлый год. Делят его на 12 и умножают на специальный тариф (тот, что с 1 января вырастет), который разный в каждом регионе. После этого добавляют налоги.



В городах-миллионниках этот тариф ощутимо ниже, чем в маленьких городах или селах. Тариф зависит от длины сетей, их состояния и стоимости обслуживания.

Как сменить поставщика газа

Теперь смену поставщика можно описать в таких 4 коротких шагах:

Выбрать компанию, чьими услугами хотите воспользоваться. Подать заявление-присоединение к новому поставщику (он может попросить и о других документах). Получить ответ от нового поставщика и дату, когда начнет поставлять газ. Оплатить финальный счет от старого поставщика.

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Теперь нужно контактировать только с новым поставщиком. Он сам сообщает предыдущей компании, что потребитель сменил поставщика. Кроме того, не нужно показывать справки об отсутствии задолженности, чтобы сменить поставщика. Но компания может отказать в предоставлении услуг.

Все это можно сделать онлайн. Предыдущий поставщик через 6 недель отправляет финальный счет, который нужно оплатить в течение 10 дней.