Цены на топливо в Украине: сколько стоят бензин и газ на разных АЗС
Цены на бензин и автогаз в Украине 24 ноября отличаются от нескольких десятков копеек до нескольких гривен на разных АЗС. Узнайте в подборке 24 канала, сколько в среднем стоит топливо на ведущих и менее известных автозаправках страны.
Средние цены на топливо в Украине 24 ноября указаны в гривнах за литр. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на данные сайта "Минфин".
Читайте также Какой курс доллара и евро в обменниках Украины 24 ноября
AMIC
- На автозаправках AMIC бензин марки А 95 + стоит 25,49 гривны;
- Топливо марки А 95 – 24,41 гривны;
- Топливо марки А 92 – 23,41.
- Дизтопливо – 23,22;
- Газ – 12,54.
BVS
- На автозаправках BVS бензин марки А 95 + стоит 25,19 гривны;
- Топливо марки А 95 – 24,09 гривны;
- Топливо марки А 92 – 23,09.
- Дизтопливо – 22,89;
- Газ – 12,59.
Chipo
- На автозаправках Chipo бензин марки А 95 + стоит 26 гривен;
- Топливо марки А 95 – 23,44 гривны;
- Топливо марки А 92 – 22,44.
- Дизтопливо – 21,38;
- Газ – 12,36.
Glusco
- На автозаправках Glusco бензин марки А 95 + стоит 25,55 гривны;
- Топливо марки А 95 – 24,55 гривны;
- Топливо марки А 92 – 22,55.
- Дизтопливо – 23,55;
- Газ – 12,52.
KLO
- На автозаправках KLO бензин марки А 95 + стоит 26,49 гривны;
- Горючее марки А 95 – 24,79 гривны;
- Топливо марки А 92 – 23,79.
- Дизтопливо – 23,29;
- Газ – 13,08.
Для сравнения Какими были цены на топливо в конце октября
Luxwen
- На автозаправках Luxwen бензин марки А-95+ стоит 24,79 гривны;
- Топливо марки А 95 – 23,29 гривны;
- Топливо марки А 92 – 22,79.
- Дизтопливо – 23,79;
- Газ – 12,59.
Mango
- На автозаправках Mango бензин марки А 95 стоит 22,39 гривны;
- Топливо марки А 92 – 21,39.
- Дизтопливо – 20,29;
- Газ – 11,97.
Marshal
- На автозаправках Mango бензин марки А 95 стоит 21,6 гривны;
- Топливо марки А 92 – 20,6.
- Дизтопливо – 19,1;
- Газ – 11,7.
Motto
- На автозаправках Motto бензин марки А 95 + стоит 23,46 гривны;
- Топливо марки А 95 – 22,48 гривны;
- Топливо марки А 92 – 21,41.
- Дизтопливо – 20,16;
- Газ – 12,55.
Route 20
- На автозаправках Route 20 бензин марки А 95 + стоит 24,9 гривны;
- Горючее марки А 95 – 23,9 гривны;
- Топливо марки А 92 – 22,9.
- Дизтопливо – 22,9;
- Газ – 12,5.
SOCAR
- На автозаправках SOCAR бензин марки А 95 + стоит 28,78 гривны;
- Топливо марки А 95 – 27,78 гривны;
- Топливо марки А 92 – 26,78.
- Дизтопливо – 26,78;
- Газ – 13,48.
Shell
- На автозаправках Shell бензин марки А 95 + стоит 28,31 гривны;
- Топливо марки А 95 – 25,81 гривны;
- Топливо марки А 92 – 23,64.
- Дизтопливо – 24,36;
- Газ – 12,82.
UPG
- На автозаправках UPG бензин марки А 95 + стоит 27,5 гривны;
- Горючее марки А 95 – 24,1 гривны;
- Топливо марки А 92 – 23,1.
- Дизтопливо – 21,8;
- Газ – 12,75.
WOG
- На автозаправках WOG бензин марки А 95 + стоит 27,99 гривны;
- Топливо марки А 95 – 26,99 гривны;
- Топливо марки А 92 – 25,99.
- Дизтопливо – 25,99;
- Газ – 13,48.
Авиас
- На автозаправках Авиас бензин марки А 95 + стоит 23,45 гривны;
- Топливо марки А 95 – 22,95 гривны;
- Топливо марки А 92 – 21,95.
- Дизтопливо – 23;
- Газ – 12,06.
БРСМ-Нафта
- На автозаправках БРСМ-Нафта бензин марки А 95 + стоит 24,29 гривны;
- Топливо марки А 95 – 22,99 гривны;
- Топливо марки А 92 – 21,99.
- Дизтопливо – 20,07;
- Газ – 12,77.
ОККО
- На автозаправках ОККО бензин марки А 95 + стоит 27,99 гривны;
- Топливо марки А 95 – 26,99 гривны;
- Топливо марки А 92 – 25,99.
- Дизтопливо – 25,99;
- Газ – 13,49.
Укр-Петроль
- На автозаправках Укр-Петроль бензин марки А 95 + стоит 22,15 гривны;
- Горючее марки А 95 – 21,8 гривны;
- Топливо марки А 92 – 21,3.
- Дизтопливо – 21,8;
Укргаздобыча
- На автозаправках Укргаздобыча бензин марки А 95 стоит 23,5 гривны;
- Топливо марки А 92 – 22,5.
- Дизтопливо – 21,5;
- Газ – 12,3.
Укрнафта
- На автозаправках Укрнафта бензин марки А 95 + стоит 23,5 гривны;
- Горючее марки А 95 – 23 гривны;
- Топливо марки А 92 – 22.
- Дизтопливо – 23;
- Газ – 12,05.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter