Цены на бензин и автогаз в Украине 24 ноября отличаются от нескольких десятков копеек до нескольких гривен на разных АЗС. Узнайте в подборке 24 канала, сколько в среднем стоит топливо на ведущих и менее известных автозаправках страны.

Средние цены на топливо в Украине 24 ноября указаны в гривнах за литр. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на данные сайта "Минфин".

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AMIC

На автозаправках AMIC бензин марки А 95 + стоит 25,49 гривны;

Топливо марки А 95 – 24,41 гривны;

Топливо марки А 92 – 23,41.

Дизтопливо – 23,22;

Газ – 12,54.

BVS

На автозаправках BVS бензин марки А 95 + стоит 25,19 гривны;

Топливо марки А 95 – 24,09 гривны;

Топливо марки А 92 – 23,09.

Дизтопливо – 22,89;

Газ – 12,59.

Chipo

На автозаправках Chipo бензин марки А 95 + стоит 26 гривен;

Топливо марки А 95 – 23,44 гривны;

Топливо марки А 92 – 22,44.

Дизтопливо – 21,38;

Газ – 12,36.

Glusco

На автозаправках Glusco бензин марки А 95 + стоит 25,55 гривны;

Топливо марки А 95 – 24,55 гривны;

Топливо марки А 92 – 22,55.

Дизтопливо – 23,55;

Газ – 12,52.

KLO

На автозаправках KLO бензин марки А 95 + стоит 26,49 гривны;

Горючее марки А 95 – 24,79 гривны;

Топливо марки А 92 – 23,79.

Дизтопливо – 23,29;

Газ – 13,08.

Для сравнения Какими были цены на топливо в конце октября

Luxwen

На автозаправках Luxwen бензин марки А-95+ стоит 24,79 гривны;

Топливо марки А 95 – 23,29 гривны;

Топливо марки А 92 – 22,79.

Дизтопливо – 23,79;

Газ – 12,59.

Mango

На автозаправках Mango бензин марки А 95 стоит 22,39 гривны;

Топливо марки А 92 – 21,39.

Дизтопливо – 20,29;

Газ – 11,97.

Marshal

На автозаправках Mango бензин марки А 95 стоит 21,6 гривны;

Топливо марки А 92 – 20,6.

Дизтопливо – 19,1;

Газ – 11,7.

Motto

На автозаправках Motto бензин марки А 95 + стоит 23,46 гривны;

Топливо марки А 95 – 22,48 гривны;

Топливо марки А 92 – 21,41.

Дизтопливо – 20,16;

Газ – 12,55.

Route 20

На автозаправках Route 20 бензин марки А 95 + стоит 24,9 гривны;

Горючее марки А 95 – 23,9 гривны;

Топливо марки А 92 – 22,9.

Дизтопливо – 22,9;

Газ – 12,5.

SOCAR

На автозаправках SOCAR бензин марки А 95 + стоит 28,78 гривны;

Топливо марки А 95 – 27,78 гривны;

Топливо марки А 92 – 26,78.

Дизтопливо – 26,78;

Газ – 13,48.

Shell

На автозаправках Shell бензин марки А 95 + стоит 28,31 гривны;

Топливо марки А 95 – 25,81 гривны;

Топливо марки А 92 – 23,64.

Дизтопливо – 24,36;

Газ – 12,82.

UPG

На автозаправках UPG бензин марки А 95 + стоит 27,5 гривны;

Горючее марки А 95 – 24,1 гривны;

Топливо марки А 92 – 23,1.

Дизтопливо – 21,8;

Газ – 12,75.

WOG

На автозаправках WOG бензин марки А 95 + стоит 27,99 гривны;

Топливо марки А 95 – 26,99 гривны;

Топливо марки А 92 – 25,99.

Дизтопливо – 25,99;

Газ – 13,48.

Авиас

На автозаправках Авиас бензин марки А 95 + стоит 23,45 гривны;

Топливо марки А 95 – 22,95 гривны;

Топливо марки А 92 – 21,95.

Дизтопливо – 23;

Газ – 12,06.

БРСМ-Нафта

На автозаправках БРСМ-Нафта бензин марки А 95 + стоит 24,29 гривны;

Топливо марки А 95 – 22,99 гривны;

Топливо марки А 92 – 21,99.

Дизтопливо – 20,07;

Газ – 12,77.

ОККО

На автозаправках ОККО бензин марки А 95 + стоит 27,99 гривны;

Топливо марки А 95 – 26,99 гривны;

Топливо марки А 92 – 25,99.

Дизтопливо – 25,99;

Газ – 13,49.

Укр-Петроль

На автозаправках Укр-Петроль бензин марки А 95 + стоит 22,15 гривны;

Горючее марки А 95 – 21,8 гривны;

Топливо марки А 92 – 21,3.

Дизтопливо – 21,8;

Укргаздобыча

На автозаправках Укргаздобыча бензин марки А 95 стоит 23,5 гривны;

Топливо марки А 92 – 22,5.

Дизтопливо – 21,5;

Газ – 12,3.

Укрнафта