Тем временем, автогаз, который не попал под госрегулирование, поднялся в цене на копейку. Таковы данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

К теме Из-за госрегулирования цен: крупные сети АЗС прекратили продажу дизтоплива и бензина А-95

Средние розничные цены:

на бензин А-92 – 28,20 гривны за литр (это на 27 копеек дешевле, чем предыдущего торгового дня),

– 28,20 гривны за литр (это на 27 копеек дешевле, чем предыдущего торгового дня), на бензин А-95 – 29,01 гривны за литр (на 48 копеек дешевле),

– 29,01 гривны за литр (на 48 копеек дешевле), на дизельное топливо – 27,39 гривны за литр (на 97 копеек дешевле),

– 27,39 гривны за литр (на 97 копеек дешевле), на автогаз – 15,76 гривны за литр (на 1 копейку дороже).



Цены на топливо в Украине с 14 по 17 мая 2021 / Скриншот с сайта Encorr

Что известно о государственном регулировании цен на топливо

Правительство 14 мая одобрило государственное регулирование торговой надбавки к средней цене топлива.

Поэтому АЗС должны устанавливать надбавку к средней цене топлива: не более 7 гривен за литр дизельного топлива, не более 5 гривен за литр бензина.

Министерство экономики будет публиковать средние цены за 1 литр одного до 5 числа каждого месяца.

Важно! Европейская ассоциация бизнеса раскритиковала инициативу Кабмина, потому что она, вероятно, будет способствовать тенизации рынка.