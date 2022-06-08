Сколько стоит горючее

С тех пор, как правительство отменило госрегулирование цен, средняя стоимость бензина А-95 и дизеля остаются примерно на одном уровне – 51 гривна за бензин и 57 гривен за дизель, несколько отличаясь между сетями и областями.

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По данным vseazs.com , самым дорогим бензин А-95 8 июня в Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Черкасской и Кировоградской областях.

Во Львовской области можно купить А-95 за 48,90 гривны за литр на UPG. На Укрнафте это горючее стоит 50 гривен, а сети ОККО и WOG продают за 51 гривну. Такие же цены сети поставили и на горючее в Киевской области.

Во всех областях дизельное горючее в среднем стоит 57 гривен за литр. А вот цены на автомобильный газ разнятся по областям. – от 38 гривен до почти 41 гривны за литр.

Какая ситуация с дефицитом

Несмотря на то, что отмена госрегулирования цен увеличила количество нефтетрейдеров в мае вдвое, дефицит все еще остается.

Ситуация на топливном рынке остается напряженной. Но видим, что, во-первых, поставки растут, а во-вторых, потребители немного адаптировались – научились покупать топливо картами, талонами,

– сказал в эфире 24 канала Сергей Куюн, директор Консалтинговой группы А-95.

Он также отметил, что ситуация с дефицитом в стране неоднородна:

Лучшая ситуация в Киеве и Западе. К примеру, Закарпатье вообще отчитывается, что преодолело топливный кризис.

Более или менее приемлемая ситуация в Одессе.

В то же время больше проблем с дефицитом есть в центральных регионах, а также восточных регионах – особенно периферия областей.

Найти имеющееся топливо можно в мобильных приложениях АЗС (например, Прайд, Fishka, Energy и т.д.). Чтобы увидеть ситуацию на всех АЗС одновременно, можно воспользоваться онлайн-картой от ЛУН .

Что будет с ценами на горючее

В своем макроэкономическом прогнозе НБУ сообщил, что цены на бензин стабилизируются, но будут высокими. Причиной тому рекордные цены на нефть и нефтепродукты во всем мире.

В НБУ также напомнили, почему в Украине появился дефицит горючего:

разрушение российскими захватчиками топливной инфраструктуры и НПЗ;

блокировка портов;

более дорогая и более длительная логистика.

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Куюн рассказал о ситуации на рынке горючего: смотрите видео