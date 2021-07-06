Цена марки Brent прыгнула к уровню октября 2018: почему нефть подорожала

Цена нефти на вечерней сессии Лондонской биржи 5 июля подскочила более чем 1,3%. В частности, цена барреля марки Brent (сентябрьских фьючерсов) достигла отметки в 77 долларов впервые с октября 2018 года.

А стоимость августовских фьючерсов на WTI выросла на 1,6% (до 76,32 доллара за баррель), как свидетельствует индекс ICE. Скорее всего, так рынок отреагировал на разногласия в ОПЕК+. По меньшей мере, так считают аналитики Bloomberg.

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Переговоры ОПЕК провалились – цена нефти выросла

5 июля в Вене завершились многодневные переговоры представителей организации стран-экспортеров нефти ОПЕК+. И завершились ничем.

Они так и не смогли уладить противоречия между центральными странами ОПЕК – Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Более того, страны не сумели даже договориться о дате следующей встречи. Поэтому стабильности на мировых топливных рынках ожидать не стоит.

Как пишет Vanguard, официально в ОПЕК сообщили следующее:

После консультаций между представителями Саудовской Аравии, России и руководством ОПЕК 18 заседания организации отменено.

Там также "извинились за неудобства" и пообещали дату нового заседания "сообщить дополнительно".

Анонимные же источники издания говорят, что все из-за принципиальной позиции ОАЭ: там считают идею сокращения добычи нефти "несправедливой".

Почему раньше добычу нефти сокращали

Ранее, в 2020, в ОПЕК согласились добывать меньше нефти из-за кризиса, связанного с пандемией COVID-19.

Однако теперь не все страны видят смысл это продолжать.

Тем не менее есть и такие, которые хотели бы продержаться на установленных уровнях еще хотя бы 8 месяцев.

Многие профильные издания сейчас пишут, что "идут кулуарные переговоры", а пока цена фьючерсов на нефть может подскочить и к 80 долларам за баррель (так, например, отметили в Worldoil).

Что в итоге

Поскольку переговоры провалились, в августе ОПЕК+ точно не будет увеличивать добычу нефти.

А это в свою очередь может привести к дефициту этого сырья на рынке.

Между тем мировая экономика восстанавливается (на фоне активной вакцинации людей против коронавируса), и спрос на нефть растет.

С другой стороны, в ОПЕК+ могут и договориться. Но пока информации на этот счет нет – рынок нефти будет несколько лихорадить.

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