Цена кофе обновила десятилетний максимум: почему продукт рекордно подорожал

2 декабря 2021 , 10:53
Читати новину українською

Источник:

CNBC

Цена кофе поднялась в цене до самых высоких показателей за последние десять лет. Эксперты считают, что продукт продолжит дорожать и в 2022 – 2023 годах.

Рост цены фьючерсов на бирже

  • Декабрьские фьючерсы на кофе на 29 ноября достигли 2,45 доллара за фунт (около 1,06 доллара за килограмм).
  • Впоследствии котировки несколько упали, но все еще остаются на самых высоких уровнях с 2011 года. Тогда цены пересекли отметку в 3 доллара за фунт.

Обратите внимание Инфляция в Еврозоне обновила исторический максимум

Что такое фьючерс

Фьючерс – это договор или контракт, который отмечает, что продавец обязан поставлять покупателю базовый актив по оговоренной цене и в конкретные сроки.
Обратите внимание!  Международная ассоциация кофе также назвала эталонную цену зерна в 2,07 доллара за фунт, что на 85% больше, чем в прошлом.

Почему кофе растет в цене

Оле Гансен, глава отдела сырьевой стратегии Saxo Bank, подчеркивает, что погодные условия в течение последних 12 месяцев создали идеальную среду для подорожания продукта. Он подразумевает существенные заморозки и период засухи в Бразилии.

Напомним , что погодные условия в Бразилии также повлияли на подорожание сахара. Больше об этом, рассказывали здесь. 

Что будет с ценами на кофе в 2022 – 2023 годах

По мнению Оле Гансена, вышеупомянутые предпосылки определили и спрогнозировали дальнейший рост цен на кофе из-за неурожая в конце этого года. По этому в 2022 году и возможно даже в 2023 году кофе продолжит дорожать. 

Следует отметить, что производству кофе нужно около двух лет, чтобы отреагировать на изменение цены. Максимилиан Копестейк, исполнительный директор по продаже кофе в Европе Marex, считает, что цены на кофе останутся высокими и нестабильными. Другие эксперты также не прогнозируют удешевление продукта в ближайшей перспективе.

Важно Некоторые товары подорожают на 10% из-за логистического кризиса, – ООН

Проблемы с логистикой 

Еще одним фактором, повлиявшим на ценообразование кофе – проблемы в логистике. Все дело в том, что производители и обжарители зерен являются преимущественно компаниями из разных стран.

Рыночная неопределенность также связана со странами-экспортерами. Речь идет об Эфиопии, которая находится на грани гражданской войны, а также Вьетнаме, где растет заболеваемость коронавирусом, что может навредить производству.

Интересно! Бразилия и Вьетнам являются одними из основных стран-экспортеров кофе в мире.

Импорт кофе в Украину

Импорт кофе в Украине за последние пять лет вырос на 63%, а в прошлом году достиг 48,4 тысячи тонн на общую сумму в 166,1 миллиона долларов. Стоит отметить, что главными поставщиками кофе в Украине являются европейские страны и только 7% продукта завозится из Бразилии, как сообщает издание "Укринформ".

Автор: Дар'я Вереньова