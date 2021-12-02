Цена кофе обновила десятилетний максимум: почему продукт рекордно подорожал
Источник:CNBC
Цена кофе поднялась в цене до самых высоких показателей за последние десять лет. Эксперты считают, что продукт продолжит дорожать и в 2022 – 2023 годах.
Рост цены фьючерсов на бирже
- Декабрьские фьючерсы на кофе на 29 ноября достигли 2,45 доллара за фунт (около 1,06 доллара за килограмм).
- Впоследствии котировки несколько упали, но все еще остаются на самых высоких уровнях с 2011 года. Тогда цены пересекли отметку в 3 доллара за фунт.
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Что такое фьючерсФьючерс – это договор или контракт, который отмечает, что продавец обязан поставлять покупателю базовый актив по оговоренной цене и в конкретные сроки.
Почему кофе растет в цене
Оле Гансен, глава отдела сырьевой стратегии Saxo Bank, подчеркивает, что погодные условия в течение последних 12 месяцев создали идеальную среду для подорожания продукта. Он подразумевает существенные заморозки и период засухи в Бразилии.Напомним , что погодные условия в Бразилии также повлияли на подорожание сахара. Больше об этом, рассказывали здесь.
Что будет с ценами на кофе в 2022 – 2023 годах
По мнению Оле Гансена, вышеупомянутые предпосылки определили и спрогнозировали дальнейший рост цен на кофе из-за неурожая в конце этого года. По этому в 2022 году и возможно даже в 2023 году кофе продолжит дорожать.
Следует отметить, что производству кофе нужно около двух лет, чтобы отреагировать на изменение цены. Максимилиан Копестейк, исполнительный директор по продаже кофе в Европе Marex, считает, что цены на кофе останутся высокими и нестабильными. Другие эксперты также не прогнозируют удешевление продукта в ближайшей перспективе.
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Проблемы с логистикой
Еще одним фактором, повлиявшим на ценообразование кофе – проблемы в логистике. Все дело в том, что производители и обжарители зерен являются преимущественно компаниями из разных стран.
Рыночная неопределенность также связана со странами-экспортерами. Речь идет об Эфиопии, которая находится на грани гражданской войны, а также Вьетнаме, где растет заболеваемость коронавирусом, что может навредить производству.Интересно! Бразилия и Вьетнам являются одними из основных стран-экспортеров кофе в мире.
Импорт кофе в Украину
Импорт кофе в Украине за последние пять лет вырос на 63%, а в прошлом году достиг 48,4 тысячи тонн на общую сумму в 166,1 миллиона долларов. Стоит отметить, что главными поставщиками кофе в Украине являются европейские страны и только 7% продукта завозится из Бразилии, как сообщает издание "Укринформ".