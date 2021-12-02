Рост цены фьючерсов на бирже

Декабрьские фьючерсы на кофе на 29 ноября достигли 2,45 доллара за фунт (около 1,06 доллара за килограмм).

Впоследствии котировки несколько упали, но все еще остаются на самых высоких уровнях с 2011 года. Тогда цены пересекли отметку в 3 доллара за фунт.

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Что такое фьючерс Фьючерс – это договор или контракт, который отмечает, что продавец обязан поставлять покупателю базовый актив по оговоренной цене и в конкретные сроки.

Обратите внимание! Международная ассоциация кофе также назвала эталонную цену зерна в 2,07 доллара за фунт, что на 85% больше, чем в прошлом.

Почему кофе растет в цене

Оле Гансен, глава отдела сырьевой стратегии Saxo Bank, подчеркивает, что погодные условия в течение последних 12 месяцев создали идеальную среду для подорожания продукта. Он подразумевает существенные заморозки и период засухи в Бразилии.

Напомним , что погодные условия в Бразилии также повлияли на подорожание сахара. Больше об этом, рассказывали здесь.

Что будет с ценами на кофе в 2022 – 2023 годах

По мнению Оле Гансена, вышеупомянутые предпосылки определили и спрогнозировали дальнейший рост цен на кофе из-за неурожая в конце этого года. По этому в 2022 году и возможно даже в 2023 году кофе продолжит дорожать.

Следует отметить, что производству кофе нужно около двух лет, чтобы отреагировать на изменение цены. Максимилиан Копестейк, исполнительный директор по продаже кофе в Европе Marex, считает, что цены на кофе останутся высокими и нестабильными. Другие эксперты также не прогнозируют удешевление продукта в ближайшей перспективе.

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Проблемы с логистикой

Еще одним фактором, повлиявшим на ценообразование кофе – проблемы в логистике. Все дело в том, что производители и обжарители зерен являются преимущественно компаниями из разных стран.

Рыночная неопределенность также связана со странами-экспортерами. Речь идет об Эфиопии, которая находится на грани гражданской войны, а также Вьетнаме, где растет заболеваемость коронавирусом, что может навредить производству.

Интересно! Бразилия и Вьетнам являются одними из основных стран-экспортеров кофе в мире.

Импорт кофе в Украину

Импорт кофе в Украине за последние пять лет вырос на 63%, а в прошлом году достиг 48,4 тысячи тонн на общую сумму в 166,1 миллиона долларов. Стоит отметить, что главными поставщиками кофе в Украине являются европейские страны и только 7% продукта завозится из Бразилии, как сообщает издание "Укринформ".