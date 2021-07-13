Цена кофе стремительно растет: как засуха в Бразилии повлияла на стоимость продукта

На рост стоимости кофе в мире непосредственно повлияла засуха в Бразилии, поскольку страна – главный производитель продукта в мире. Цена арабики выросла до максимума с 2016 года.

Рост цены фьючерсов на бирже

Арабика . Цены на фьючерсы зерен кофе арабика на торгах в Нью-Йорке за три последних месяца увеличились на 18% или до 1,51 доллара за 0,45 килограмма.

. Цены на фьючерсы зерен кофе арабика на торгах в Нью-Йорке за три последних месяца увеличились на 18% или до 1,51 доллара за 0,45 килограмма. Робуста. На торгах в Лондоне стоимость кофе робуста за последние 3 месяца выросла более чем на 30% или почти 1,75 тысячи долларов за тысячу килограммов, что является самой высокой ценой за последние два года.

Интересно прочитать Hyundai: от автомастерской до эры роботов

Засуха в Бразилии

Издание The Wall Street Journal отметило, что стремительный рост цен на кофе напрямую связывают с мощной засухой в Бразилии, потому что страна – крупнейший экспортер кофе в мире.

Кристина Валле, производитель кофе в третьем поколении из бразильского штата Минас-Жерайс, отметила, что за все время с тех пор женщина занимается выращиванием кофе – еще не видела такой сильной засухи, как сейчас, и в прошлом году. Госпожа Валле в кофейном бизнесе уже более 50 лет.