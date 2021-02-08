Цена на электроэнергию в Украине резко выросла почти на 18%: причина
В Украине за 8 дней февраля подскочила цена на электроэнергию. Она увеличилась на 17,6% по сравнению со средней ценой за январь и составила более 1 719 гривен за мегаватт в час.
Источник:"Оператор ринку"
Причина роста цены
Скорее всего, рост цены произошел из-за дефицита угля на складах ТЭС. Однако это не единственная причина.
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Стоимость электроэнергии могла вырасти и из-за многочисленных аварийных остановок энергоблоков ТЭС.
- 2 февраля произошла аварийная остановка блоков на Запорожской ТЭС и Кураховской ТЭС, после чего была получена аварийная помощь из Беларуси.
- 3 февраля в результате аварии была полностью остановлена Запорожская ТЭС, а через 2 дня там же аварийно был остановлен блок №1 Запорожской ТЭС.
- 6 февраля на электростанциях ДТЭК было выведено в аварийный ремонт еще два энергоблока: на Ладыжинской и Добротворской ТЭС.
Всего по состоянию на 7 февраля в аварийном ремонте находилось 9 энергоблоков:
- 7 блоков ТЭС компании ДТЭК;
- 1 – в "Центрэнерго";
- 1 – в Донбассэнерго.
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А еще 6 энергоблоков не работали из-за отсутствия топлива:
- 2 блока ДТЭК;
- 3 блоки "Центрэнерго";
- 1 блок Киевской ТЭЦ-5.
Что известно о дефиците угля
На прошлой неделе НКРЭКУ заявила, что проверяет, обеспечены ли тепловые электростанции топливом. Кроме того, по данным регулятора, ежедневное уменьшение запасов угля угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС, а это может спровоцировать возникновение общесистемной аварии и аварийное прекращение электроснабжения потребителей.
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