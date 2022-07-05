Цены на электроэнергию в Европе обновили новые максимумы

Из-за сокращения поставок российского газа и стремительного роста цен на голубое топливо цена электроэнергии в Европе достигла нового максимума. Поскольку на формирование цены электроэнергии оказывает существенное влияние стоимость газа.

Высокие цены на электроэнергию

Электроэнергия в Европе установила ценовой рекорд, обновив цены, установленные в декабре.

Следовательно, немецкие контракты на электроэнергию с поставкой в 2023 году, которая считается рыночным эталоном, достигли самых высоких в истории котировок на торгах 4 июля . В понедельник цена выросла на 13% до 325 евро за мегаватт-час.

. В понедельник цена выросла на 13% до 325 евро за мегаватт-час. С начала года аналогичный контракт во Франции удвоился до 366 евро за мегаватт-час.

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Высокие цены на газ

Цена газа в Европе выросла до самого высокого уровня за последние четыре года – до более чем 1 800 долларов за тысячу кубометров. С прошлого года цена выросла более чем в четыре раза из-за сокращения поставок "Газпрома".

Также на повышение цены повлияли запланированные забастовки в Норвегии, связанные с закрытием четырех проектов и трех месторождений. Эксперты считают, что это сделает рынок газа еще более жестким, ведь норвежские поставки голубого топлива становятся все более важными после того, как Россия сократила свои поставки из-за санкций и войны в Украине.

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Почему цена на электроэнергию растет

Также ситуация на рынке электроэнергии усугубляется из-за проблем с обслуживанием большого количества атомных станций Франции. Соседние страны сжигают дополнительный газ для производства электроэнергии для Франции в условиях, когда Европа пытается сохранить поставки на зиму.

Аналитик рынка электроэнергии в аналитической фирме ICIS Уильям Пек считает, что высокие цены на электроэнергию свидетельствуют о том, что трейдеры все чаще прогнозируют ограниченные поставки газа на срок не менее года.

Газ имел недостаточные инвестиции в новую производственную инфраструктуру во время пандемии, однако спрос вернулся быстрее, чем ожидали люди. Цены начали расти год назад,

– сказал он.

Также он добавил, что полномасштабное вторжение России на территорию Украины и последующие санкции в отношении страны-агрессора всколыхнули энергетический рынок.

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