Цена импортного газа выросла в шесть раз в год: какая стоимость голубого топлива
6 января 2022 , 15:07Читати новину українською
Источник:Министерство экономики Украины
Средняя таможенная стоимость импортного природного газа в период с 1 по 31 декабря 2021 года составила чуть более 1 тысячи долларов за тысячу кубометров газа. Об этом стало известно из данных, опубликованных Государственной налоговой службой.
Цена импортного газа
Цена импортного природного газа составила 32 274,9 гривны или 1 184,6 доллара за 1 тысячу кубометров голубого топлива (в период с 1 по 31 декабря 2021 года).
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Как выросла цена: показательные цифры
- По сравнению с ноябрем 2020 года, цена выросла на 62,1% в гривневом эквиваленте и на 67,6% в долларовом.
- Против декабря 2020 года цена импортного газа увеличилась на 465,9% в евро и 485,1% в долларах.
Цена газа в Европе
- 17 декабря 2021 корпорация "Газпром" не стала бронировать суточные мощности газопровода "Ямал – Европа".
- Это привело к росту цен до 1 700 долларов за тысячу кубов.
- 21 декабря польский участок газопровода был переведен в реверсный режим.
- Это обусловило еще большее увеличение стоимости – до 1 800, а впоследствии и до 2 035 долларов за тысячу кубов. Стоит отметить, что цена более чем в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров газа – абсолютный рекорд стоимости голубого топлива.
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