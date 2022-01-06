Цена импортного газа выросла в шесть раз в год: какая стоимость голубого топлива

6 января 2022 , 15:07
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Источник:

Министерство экономики Украины

Средняя таможенная стоимость импортного природного газа в период с 1 по 31 декабря 2021 года составила чуть более 1 тысячи долларов за тысячу кубометров газа. Об этом стало известно из данных, опубликованных Государственной налоговой службой.

Цена импортного газа

Цена импортного природного газа составила 32 274,9 гривны или 1 184,6 доллара за 1 тысячу кубометров голубого топлива (в период с 1 по 31 декабря 2021 года). 

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Как выросла цена: показательные цифры

  • По сравнению с ноябрем 2020 года, цена выросла на 62,1% в гривневом эквиваленте и на 67,6% в долларовом.
  • Против декабря 2020 года цена импортного газа увеличилась на 465,9% в евро и 485,1% в долларах.

Цена газа в Европе

Обратите внимание! По состоянию на 1 января 2022 года запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины составляли 13,5 миллиарда кубометров газа.

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Автор: Дар'я Вереньова