Цена импортного газа в январе выросла: сколько стоила тысяча кубометров

4 февраля 2022 , 13:40
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Источник:

Министерство экономики Украины

Средняя таможенная стоимость импортного природного газа в январе 2022 года составила около 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров газа. Об этом стало известно из данных, опубликованных Государственной налоговой службой.

Цена импортного газа

Цена импортного природного газа составила 32 808,3 гривны или 1 161,5 долларов за 1 тысячу кубометров голубого топлива в январе этого года. Напомним, что в период с 1 по 31 декабря 2021 года цена была на уровне 1 184,6 доллара за 1 тысячу кубометров.

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Обратите внимание! По состоянию на 1 января 2022 года запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины составляли 13,5 миллиарда кубометров газа.

Как изменилась цена газа за месяц

  • По сравнению с декабрем прошлого года, то есть за месяц, цена выросла на 1,7% в гривневом эквиваленте. 
  • Однако в долларовом наоборот снизилась на 1,9% за это время.
  • Против аналогичного промежутка времени, то есть за год, цена выросла на 365,7% в гривнах и на 364,4% в долларах.

Следует напомнить, что курс гривны к доллару в январе вырос и преодолел психологическую отметку почти в 29 гривны за доллар 28 января. В НБУ объяснили, что на повышение курса доллара повлияли психологические, сезонные и временные факторы. 

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Автор: Дар'я Вереньова