Цена импортного газа в январе выросла: сколько стоила тысяча кубометров
Источник:Министерство экономики Украины
Средняя таможенная стоимость импортного природного газа в январе 2022 года составила около 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров газа. Об этом стало известно из данных, опубликованных Государственной налоговой службой.
Цена импортного газа
Цена импортного природного газа составила 32 808,3 гривны или 1 161,5 долларов за 1 тысячу кубометров голубого топлива в январе этого года. Напомним, что в период с 1 по 31 декабря 2021 года цена была на уровне 1 184,6 доллара за 1 тысячу кубометров.
Обратите внимание США и ЕС готовы покупать газ даже у Китая, если Россия нападет на Украину, – СМИОбратите внимание! По состоянию на 1 января 2022 года запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины составляли 13,5 миллиарда кубометров газа.
Как изменилась цена газа за месяц
- По сравнению с декабрем прошлого года, то есть за месяц, цена выросла на 1,7% в гривневом эквиваленте.
- Однако в долларовом наоборот снизилась на 1,9% за это время.
- Против аналогичного промежутка времени, то есть за год, цена выросла на 365,7% в гривнах и на 364,4% в долларах.
Следует напомнить, что курс гривны к доллару в январе вырос и преодолел психологическую отметку почти в 29 гривны за доллар 28 января. В НБУ объяснили, что на повышение курса доллара повлияли психологические, сезонные и временные факторы.
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Цена газа в Европе
- 17 декабря 2021 корпорация "Газпром" не стала бронировать суточные мощности газопровода "Ямал – Европа". Это привело к росту цен до 1 700 долларов за тысячу кубов.
- 21 декабря польский участок газопровода был переведен в реверсный режим. Это обусловило еще большее увеличение стоимости – до 1 800, а впоследствии и до 2 035 долларов за тысячу кубов. Стоит отметить, что цена более чем в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров газа – абсолютный рекорд стоимости голубого топлива.
- 1 февраля 2022 года ближайший (мартовской) фьючерс на TTF на бирже ICE Futures снизился до 898 долларов за тысячу кубометров. Реверсный поток по газопроводу "Ямал-Европа" 1 февраля 2022 года упал почти в шесть раз до понедельника, 31 января 2022 года.
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