Цена импортного природного газа составила 32 808,3 гривны или 1 161,5 долларов за 1 тысячу кубометров голубого топлива в январе этого года. Напомним, что в период с 1 по 31 декабря 2021 года цена была на уровне 1 184,6 доллара за 1 тысячу кубометров.

По сравнению с декабрем прошлого года, то есть за месяц, цена выросла на 1,7% в гривневом эквиваленте.

Однако в долларовом наоборот снизилась на 1,9% за это время.

Против аналогичного промежутка времени, то есть за год, цена выросла на 365,7% в гривнах и на 364,4% в долларах.

Следует напомнить, что курс гривны к доллару в январе вырос и преодолел психологическую отметку почти в 29 гривны за доллар 28 января . В НБУ объяснили, что на повышение курса доллара повлияли психологические, сезонные и временные факторы.

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Цена газа в Европе

17 декабря 2021 корпорация "Газпром" не стала бронировать суточные мощности газопровода "Ямал – Европа". Это привело к росту цен до 1 700 долларов за тысячу кубов.

21 декабря польский участок газопровода был переведен в реверсный режим. Это обусловило еще большее увеличение стоимости – до 1 800, а впоследствии и до 2 035 долларов за тысячу кубов. Стоит отметить, что цена более чем в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров газа – абсолютный рекорд стоимости голубого топлива.

1 февраля 2022 года ближайший (мартовской) фьючерс на TTF на бирже ICE Futures снизился до 898 долларов за тысячу кубометров. Реверсный поток по газопроводу "Ямал-Европа" 1 февраля 2022 года упал почти в шесть раз до понедельника, 31 января 2022 года.