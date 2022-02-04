Цена импортного газа

Цена импортного природного газа составила 32 808,3 гривны или 1 161,5 долларов за 1 тысячу кубометров голубого топлива в январе этого года. Напомним, что в период с 1 по 31 декабря 2021 года цена была на уровне 1 184,6 доллара за 1 тысячу кубометров.

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Как изменилась цена газа за месяц

  • По сравнению с декабрем прошлого года, то есть за месяц, цена выросла на 1,7% в гривневом эквиваленте.
  • Однако в долларовом наоборот снизилась на 1,9% за это время.
  • Против аналогичного промежутка времени, то есть за год, цена выросла на 365,7% в гривнах и на 364,4% в долларах.

Следует напомнить, что курс гривны к доллару в январе вырос и преодолел психологическую отметку почти в 29 гривны за доллар 28 января. В НБУ объяснили, что на повышение курса доллара повлияли психологические, сезонные и временные факторы.

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