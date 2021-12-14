Цена идет вверх: стоимость газа в Европе превысила 1500 долларов за тысячу кубов

В Европе снова резко растет стоимость "голубого топлива". Только за день торгов цена увеличилась на 11% и превысила отметку в 1500 долларов за тысячу кубометров.

Вечером 14 декабря цена январского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла 1504 долларов за тысячу кубометров. В декабре в среднем цена составляла 1159 долларов, в ноябре – 945.

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Цены подскочили из-за комментариев по"Северному потоку-2"

13 декабря цена на газ подскочила после комментариев нового министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.

После европейского роста цен вырос и фьючерс на азиатский СПГ-индекс Platts JKM – цена январского фьючерса достигла 1276 долларов за тысячу кубометров.

Каков уровень запаса газа в подземных хранилищах

Текущий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы достиг отметки 62,41% от их максимального объема. Это сразу на 16,8 пункта меньше, чем среднее значение за последние 5 лет.

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Что известно о заявлении Анналены Бербок по"Северному потоку-2":

Бербок объяснила причины прекращения сертификации "Северного потока-2".

Глава МИД Германии подчеркнула, что все дело – в международных нормах.

Министр отметила, что европейский регулятор еще в ноябре 2021 года отметил о несоответствии "Северного потока-2" нормам ЕС.

Вспомните, как Байден и Меркель договаривались о "Северном потоке-2" в "Теории заговора":