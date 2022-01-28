Цена газа и нефти в 2022 году: НБУ ухудшил прогноз

Национальный банк повысил прогноз цен на природный газ в 2022 году на хабе TTF в Нидерландах. Также центробанк повысил прогноз и касательно цены нефти марки Brent.

Сколько будет стоить газ в 2022 году

Нацбанк ожидает, что в 2022 году среднегодовая цена газа составит 856 долларов за 1 тысячу кубометров. Напомним, что в октябрьском прогнозе регулятор считал, что она составит около 460 долларов за тысячу кубометров.

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Ожидается, что цены на газ будут оставаться на текущем уровне в I квартале 2022 года. В дальнейшем газ будет медленно дешеветь благодаря выравниванию баланса на рынке. Однако спрос на газ как более экологичное топливо и необходимость пополнения запасов будут удерживать цены высокими в течение 2022 года, а в дальнейшем на уровне выше допандемического,

– говорится в отчете НБУ. Как будет меняться цена за 1 тысячу кубометров газа в течение 2022 года в I квартале (январь – март) цены на газ составят 1,2 тысячи долларов (ранее ожидалось 714 долларов);

(январь – март) цены на газ составят 1,2 тысячи долларов (ранее ожидалось 714 долларов); во II квартале (апрель – июнь) – 877 долларов;

(апрель – июнь) – 877 долларов; в III квартале (июль сентябрь) – 594;

(июль сентябрь) – 594; в IV квартале (октябрь – декабрь) – 755 долларов. Интересно Тарифы на газ в 2022 году: какие изменения ждут украинцев Цена газа достигла исторического рекорда Также регулятор отметил в отчете, что цены на природный газ в Европе достигли исторического рекорда из-за высокого спроса и ограниченного предложения. Ограниченное предложение было предопределено: низким уровнем запасов,

отказом России поставлять сверх контрактных объемов,

высокой конкуренцией со стороны Азии. Лишь стремительный рост импорта сжиженного природного газа, в первую очередь из США, несколько скорректировал цены в конце года, подчеркнули в НБУ. Напомним! В Цена нефти в 2022 году бюджете-2022 цена газа для промышленности составит более 350 долларов за тысячу кубометров. Минэкономики прогнозировало, что газ для населения подорожает на 20% в 2022 году, а среднегодовая цена на импортируемый природный газ прогнозируемо составит 347,5 долларов. Что касается стоимости нефти марки Brent, то в Нацбанке прогнозируют, что среднегодовая цена составит 74 доллара за баррель. Ранее регулятор прогнозировал цену в размере 67 долларов за баррель. Так что прогноз ухудшился не только для стоимости газа. Интересно Подешевеет ли бензин и дизельное топливо: прогноз эксперта Обратите внимание! Цены на нефть марки Brent 27 января впервые с 2014 превысили уровень в 90 долларов за баррель. Как Украина повлияла на повышение стоимости сырья, Цены на нефть марки Brent 27 января впервые с 2014 превысили уровень в 90 долларов за баррель. Как Украина повлияла на повышение стоимости сырья, рассказывали здесь.

Сколько прогнозируемо будет стоить нефть и газ в 2022 году / Скриншот инфографики НБУ

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