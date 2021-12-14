Резкий рост цены на газ

14 декабря цена ближайшего (январского) газового фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла 122,24 евро за мегаватт-час, а именно 1 425 долларов за тысячу кубометров.

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В ноябре контракт "на день вперед" торговался на TTF в среднем по 945 долларов, в декабре – 1 153 доллара за тысячу кубометров. С начала года среднее значение контракта достигло 515 долларов.

Напомним, что 6 октября этого года цена за тысячу кубометров газа составила рекордные 1,9 тысячи долларов. Больше об этом рассказывали здесь.

Почему цены на газ выросли

В понедельник цены подскочили в связи с комментариями нового главы немецкого МИД Анналены Бербок по газопроводу "Северный поток 2". Издание "Интерфакс-Украина" отмечает, что она не сказала ничего нового, лишь повторила то, что к ней говорили компетентные регуляторы.

Серьёзно упала на этой неделе генерация из возобновляемых источников. 13 декабря вклад ветровой генерации в выработку электроэнергии Европе составил лишь 10,1% при среднем значении 15,6% на прошлой неделе (6 – 12 декабря), согласно данным ассоциации WindEurope.

Запасы газа в европейских хранилищах

Текущий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы достиг отметки в 62,41% от их максимальной вместимости согласно данным 13 декабря 2021 года. Такие запасы на 16,8 процентных пункта ниже среднего значения за последние пять лет, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.