Цена газа в Европе достигла новых максимумов

Цена газа в Европе достигла новых максимальных 4 марта 2022 года. Она впервые составила почти 2,4 тысячи долларов за тысячу кубометров газа.

Цена газа в Европе

Цена апрельского фьючерса на хабе TTF достигла 2,39 тысячи долларов за тысячу кубометров, тогда как 3 марта торги завершились на уровне 1,72 тысячи долларов, согласно данным биржи ICE Futures. Средняя цена на TTF за февраль сложилась на уровне 935 долларов.

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Почему цена газа растет

Война России с Украиной. Цены на газ начали активно расти еще 21 февраля этого года. Это произошло сразу после того, как Путин признал "независимость" террористских группировок на оккупированных территориях Украины. На этой неделе в Европе наблюдается снижение температуры и резкое снижение выработки электроэнергии в результате возобновляемых источников – ветрогенерации. Еще одним фактором напряжения на рынке стала неопределенность с поставками российского угля и СПГ в Европу.

Вместе с тем напомним, что в Еврокомиссии пообещали принять меры в случае сильного роста цен на энергоресурсы. В этом заверила член Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон.

Еврокомиссия готова предложить экстренные меры в случае такого роста цен, который поставит под удар нашу экономическую и социальную жизнестойкость,

– заявила она.

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