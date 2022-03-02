Цена на газ достигла исторического максимума

Согласно данным лондонской биржи ICE, отслеживающей котировки газовых фьючерсов в главном терминале Европы TTF, цена газа утром 2 февраля 2022 года достигла рекордных 2 260 долларов за тысячу кубометров .

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После того как цена достигла пика, она несколько опустилась и по состоянию на 11:10 по киевскому времени составляла 1 980 долларов за тысячу кубов, что также достаточно рекордная цена. Добровой рост составляет около 50%.

Почему цена газа выросла

В 1 марта 2022 года стало известно, что оператор газпромовского "Северного потока-2" обанкротился, что фактически сделало газопровод стоимостью 11 миллиардов долларов металлоломом в море.

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Цены на газ начали активно расти еще 21 февраля этого года. Это произошло сразу после того, как Путин признал "независимость" террористских группировок на оккупированных территориях Украины.

24 февраля 2022 года, когда Россия начала войну на территории Украины, цены достигли пика в 1 540 долларов за тысячу кубов.

Однако после столь резкого роста, цена газа на европейских хабах начала падать по двум причинам:

санкции ЕС, США и Британии практически не затрагивали энергетический сектор России, европейские компании заказывали еще больше газа у России, который страна-агрессор прокачивала через Украину уже в условиях войны.