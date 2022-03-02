Цена на газ достигла исторического максимума
Согласно данным лондонской биржи ICE, отслеживающей котировки газовых фьючерсов в главном терминале Европы TTF, цена газа утром 2 февраля 2022 года достигла рекордных 2 260 долларов за тысячу кубометров.
Обратите внимание Цена нефти достигла более 110 долларов за баррель из-за войны в Украине
После того как цена достигла пика, она несколько опустилась и по состоянию на 11:10 по киевскому времени составляла 1 980 долларов за тысячу кубов, что также достаточно рекордная цена. Добровой рост составляет около 50%.
Почему цена газа выросла
В 1 марта 2022 года стало известно, что оператор газпромовского "Северного потока-2" обанкротился, что фактически сделало газопровод стоимостью 11 миллиардов долларов металлоломом в море.
Подробнее Компания-оператор "Северного потока-2" объявила о банкротстве
- Цены на газ начали активно расти еще 21 февраля этого года. Это произошло сразу после того, как Путин признал "независимость" террористских группировок на оккупированных территориях Украины.
- 24 февраля 2022 года, когда Россия начала войну на территории Украины, цены достигли пика в 1 540 долларов за тысячу кубов.
Однако после столь резкого роста, цена газа на европейских хабах начала падать по двум причинам:
- санкции ЕС, США и Британии практически не затрагивали энергетический сектор России,
- европейские компании заказывали еще больше газа у России, который страна-агрессор прокачивала через Украину уже в условиях войны.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!