Цена на газ может вырасти, – Зеркаль назвала условие

Россия искусственно создает дефицит газа. Если же Кремль решит прервать транзит газа через Украину, топливо значительно подорожает для отечественных потребителей.

Об этом в эфире одного из телеканалов рассказала советник министра энергетики Лана Зеркаль. Она добавила, что Россия намеренно не поставляет те объемы, которые нужны Европе сейчас.

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"Была холодная весна, сейчас надо все наполнять, и цены на газ очень высокие. А какие они будут зимой – никто не знает", – отметила советник министра.

Подорожание газа

Как она отметила, если уже этой зимой будет прерывание транзита газа через территорию Украины, то для нас это будет очень ощутимо.

Прежде всего в плане того, что мы получим очень дорогой газ,

– отметила Зеркаль.

Она добавила, что сейчас мы можем поставлять газ так называемым виртуальным путем, когда идет обмен газа. Так работает во всем мире.

"Если не будет транзита, то нам придется фактически физически поставлять газ из Европы, и расходы на поставку газа значительно увеличатся. Кроме того, наши газохранилища уже будут не такими привлекательными", – объяснила Зеркаль.