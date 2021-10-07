Цена на газ в Европе упала после очередного исторического рекорда
Источник:Лондонская биржа ICE
Биржевая цена на газ в Европе за тысячу кубометров упала ниже 1000 долларов. Топливо торговалось выше соответствующей отметки в течение недели.
Цена на голубое топливо в Европе продолжает снижаться. В первой половине суток, 7 октября, она составляла менее 1000 долларов за тысячу кубометров. Цена опускалась до 973 долларов.
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В то же время при соответствующем открытии торгов цена составляла 1250 долларов. Так, индекс TTF потерял более 22% к значению предыдущего торгового дня.
Причины повышения цен для европейцев
Еще 6 октября цена на газ в Европе резко выросла до нового исторического рекорда – 1900 долларов за тысячу кубометров. Повышение цен в течение последних недель связывали с несколькими вероятными факторами:
- низкими запасами в европейских подземных хранилищах;
- отказом "Газпрома" России бронировать дополнительные мощности украинского транзита;
- конкуренцией с Азией.
Зато в России не обошли случай подчеркнуть, что европейцы сами виноваты в росте цен на газ, мол, не сделали достаточных запасов.
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Скачок цен на газ в Европе: коротко
- По состоянию на начало октября 2021 года цена тысячи кубометров газа в Европе была уже почти 1200 долларов. Хотя еще 1 сентября она держалась на уровне 614 долларов за тысячу кубов.
- 15 сентября газ в Европе стоил 963,9 доллара за тысячу кубометров газа, уже 30 сентября стоимость приблизилась к 1,1 тысячи долларов.
- Уже 4 октября цена газа на хабе TTF в Нидерландах превысила 1200 долларов за тысячу кубометров.