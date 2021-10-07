Цена на газ в Европе упала после очередного исторического рекорда

Биржевая цена на газ в Европе за тысячу кубометров упала ниже 1000 долларов. Топливо торговалось выше соответствующей отметки в течение недели.

Цена на голубое топливо в Европе продолжает снижаться. В первой половине суток, 7 октября, она составляла менее 1000 долларов за тысячу кубометров. Цена опускалась до 973 долларов.

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В то же время при соответствующем открытии торгов цена составляла 1250 долларов. Так, индекс TTF потерял более 22% к значению предыдущего торгового дня.

Причины повышения цен для европейцев

Еще 6 октября цена на газ в Европе резко выросла до нового исторического рекорда – 1900 долларов за тысячу кубометров. Повышение цен в течение последних недель связывали с несколькими вероятными факторами:

низкими запасами в европейских подземных хранилищах;

отказом "Газпрома" России бронировать дополнительные мощности украинского транзита;

конкуренцией с Азией.

Зато в России не обошли случай подчеркнуть, что европейцы сами виноваты в росте цен на газ, мол, не сделали достаточных запасов.

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Скачок цен на газ в Европе: коротко