Цена на газ в Европе снизилась до самого низкого уровня с сентября

Цена газа в Европе во время торгов в четверг опустилась ниже 900 долларов за 1 тысячу кубических метров. Это самая низкая цена на газовые фьючерсы впервые с 24 сентября.

Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE. Еще в начале октября цена достигла рекордно большого показателя более чем в 1900 долларов.

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Как снизилась цена на газ

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в 18:42 по киевскому времени снизилась до отметки 897,8 долларов за 1 тысячу кубических метров или 74,88 евро за мегаватт-час. Общее падение цены в день составило почти 14%.

27 октября биржевые торги по газу в Европе закрылись на уровне 1040 долларов за тысячу метров кубических.

Почему росла цена на газ в Европе

, что до скачков цены этой осенью рекордом были цены контракта "на день вперед" на TTF в 969 долларов за тысячу кубометров, зафиксированную 1 марта 2018 года.

Весь октябрь цены на газ стремительно росли, превышая отметку в тысячу долларов. 28 сентября цена составила более 1000 долларов за тысячу кубометров газа. Уже через несколько дней – 4 октября – цена достигла 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров газа.

Такие повышения цен в последние недели связывают с: