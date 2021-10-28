Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE. Еще в начале октября цена достигла рекордно большого показателя более чем в 1900 долларов.
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Как снизилась цена на газ
Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в 18:42 по киевскому времени снизилась до отметки 897,8 долларов за 1 тысячу кубических метров или 74,88 евро за мегаватт-час. Общее падение цены в день составило почти 14%.
27 октября биржевые торги по газу в Европе закрылись на уровне 1040 долларов за тысячу метров кубических.
Почему росла цена на газ в Европе
Весь октябрь цены на газ стремительно росли, превышая отметку в тысячу долларов. 28 сентября цена составила более 1000 долларов за тысячу кубометров газа. Уже через несколько дней – 4 октября – цена достигла 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров газа.
Такие повышения цен в последние недели связывают с:
- недостаточными запасами газа в европейских подземных хранилищах из-за действий России;
- отказ российского "Газпрома" бронировать дополнительные мощности украинского транзита;
- конкуренцией с Азией.