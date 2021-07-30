Цена на газ в Европе продолжили расти и достигли нового пика

Спотовая цена на газ добавила 4% и за день выросла на 21 доллар за тысячу кубометров в главном хабе Европы – TTF в Нидерландах. Это установило новый рекордный рост цен на газ с март 2018 года, обогнав вчерашний показатель.

Цены на газ в Европе

Вчера, 29 июля, цена газа составляла 484 доллара за тысячу кубометров против сегодняшней в 505 долларов за тысячу кубометров газа. Это новый рекордный скачок в цене с марта 2018 года, когда цена взлетала до тысячи долларов за тысячу кубометров газа. Тогда в Европе бушевал легендарный холодный фронт "Зверь с Востока" (the Beast from the East). Эксперты считают, что сейчас цены на газ в Европе реагируют на ралли цен на СПГ в Азии.

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Ближайший (сентябрьский) фьючерс по азиатском спотового индекса Platts JKM достиг в четверг 544 долларов после 539 долларов за день до того, и это обещает рынкам новый импульс для роста.

Самый дорогой контракт будущей зимы – февраль 2022 года стоит уже 613 долларов.

Индекс JKM: изображает спотовой рыночной стоимости партий СПГ, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань.

Падение поставок СПГ

По мере роста цены в Азии Европе достается все меньше поставок СПГ. Поступления регазификованого сжиженного природного газа с терминалов Европы в газотранспортную систему в июле 2021 год снижается против двух предыдущих лет:

на 23% по сравнению с июлем 2020 года,

на 30% по отношению к июлю докризисного 2019 года.

Падение поставок по сравнению с предыдущим месяцем, в июне 2021 года, составляет также заметны 13%. Также падает уровень запасов СПГ в резервуарах приемных терминалов ЕС, поскольку, средний уровень за последнюю неделю уже на 19% ниже по сравнению с первой неделей июля.

Как растет цена на газ в Европе: коротко

Цена газа по снабжению 2 июля на хабе TTF в Нидерландах закрылась на отметке 450 долларов за тысячу кубометров, которая начала расти после неудачного аукциона 29 июня на бронирование украинских газотранспортных мощностей на июль.

С 19 по 23 июля 2021 года на европейском рынке наблюдалась умеренная волатильность цен и они в среднем повысились на 3%, против предыдущей недели. Эксперты Украинской энергетической биржи тогда отметили, что цены были высокими из-за жары в Азии, подробнее об этом, читайте здесь.

29 июля спотовая цена на газ выросла на 34 долларов за тысячу кубометров от 2 июля и составила 484 доллара за тысячу кубометров. Это стало рекордным ростом цен с марта 2018 года.

30 июля спотовая цена на газ снова существенно возросла до 505 долларов за тысячу кубометров газа.

, что в мае 2020 года цена на хабе TTF опускалась до исторического минимума в 34 доллара за тысячу кубов. Это было связано с падением спроса из-за локдаунов в связи с коронавирусом.