Цены на газ в Европе

Вчера, 29 июля, цена газа составляла 484 доллара за тысячу кубометров против сегодняшней в 505 долларов за тысячу кубометров газа. Это новый рекордный скачок в цене с марта 2018 года, когда цена взлетала до тысячи долларов за тысячу кубометров газа. Тогда в Европе бушевал легендарный холодный фронт "Зверь с Востока" (the Beast from the East). Эксперты считают, что сейчас цены на газ в Европе реагируют на ралли цен на СПГ в Азии.

Ближайший (сентябрьский) фьючерс по азиатском спотового индекса Platts JKM достиг в четверг 544 долларов после 539 долларов за день до того, и это обещает рынкам новый импульс для роста.

Самый дорогой контракт будущей зимы – февраль 2022 года стоит уже 613 долларов.

Индекс JKM: изображает спотовой рыночной стоимости партий СПГ, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань.

Падение поставок СПГ

По мере роста цены в Азии Европе достается все меньше поставок СПГ. Поступления регазификованого сжиженного природного газа с терминалов Европы в газотранспортную систему в июле 2021 год снижается против двух предыдущих лет:

на 23% по сравнению с июлем 2020 года,

на 30% по отношению к июлю докризисного 2019 года.

Падение поставок по сравнению с предыдущим месяцем, в июне 2021 года, составляет также заметны 13%. Также падает уровень запасов СПГ в резервуарах приемных терминалов ЕС, поскольку, средний уровень за последнюю неделю уже на 19% ниже по сравнению с первой неделей июля.

Напомним , что в мае 2020 года цена на хабе TTF опускалась до исторического минимума в 34 доллара за тысячу кубов. Это было связано с падением спроса из-за локдаунов в связи с коронавирусом.

Как растет цена на газ в Европе: коротко