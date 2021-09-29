Цена на газ в Европе продолжает бить рекорды: уже 1080 долларов за тысячу кубов
Источник:TTF Gas
Стоимость газа в Европе 29 сентября достигла исторического максимума и составляет уже 1080 долларов за тысячу кубов. Предыдущий рекорд зафиксировали не так давно – 15 сентября. Тогда цена за тысячу кубометров поднималась до 963,9 доллара.
Заметим, что стоимость голубого топлива в Европе в последние недели взлетела более чем в полтора раза.
Важно Впервые в истории: цена газа в Европе достигла более 1000 долларов за тысячу кубометров
Стоит напомнить, что еще 1 сентября стоимость газа держалась на уровне 614 долларов за тысячу кубов.
Почему цены на газ постоянно растут
Аналитики считают, что это связано с опасениями из-за возможного дефицита газа. Известно, что европейские газохранилища демонстрируют низкое заполнение. Среди других причин:
- повышенный спрос вызван восстановлением экономики и погодными факторами,
- конкуренция с Азией,
- дефицит предложения от российского "Газпрома".
Какова ситуация с европейскими газохранилищами
Сейчас в странах Европы наполнение газовых хранилищ отстает от привычных показателей и в некоторых составляет всего 50%. В то же время нормальный ежегодный показатель был раньше в районе 82 – 85% наполняемости хранилищ, сейчас он колеблется в среднем на уровне в 70%.
Повлияет ли это на тарифы на тепло в Украине
- Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев поспешил успокоить украинцев. По его словам, тарифы для населения не должны повышаться в этом отопительном сезоне.
- Недавно премьер Денис Шмыгаль сказал, что сейчас в Украине нет предпосылок для повышения цен на тепло и газ. Он заверил, что тарифы останутся неизменными.