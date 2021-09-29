Цена на газ в Европе продолжает бить рекорды: уже 1080 долларов за тысячу кубов

Стоимость газа в Европе 29 сентября достигла исторического максимума и составляет уже 1080 долларов за тысячу кубов. Предыдущий рекорд зафиксировали не так давно – 15 сентября. Тогда цена за тысячу кубометров поднималась до 963,9 доллара.

Заметим, что стоимость голубого топлива в Европе в последние недели взлетела более чем в полтора раза.

Важно Впервые в истории: цена газа в Европе достигла более 1000 долларов за тысячу кубометров

Стоит напомнить, что еще 1 сентября стоимость газа держалась на уровне 614 долларов за тысячу кубов.

Почему цены на газ постоянно растут

Аналитики считают, что это связано с опасениями из-за возможного дефицита газа. Известно, что европейские газохранилища демонстрируют низкое заполнение. Среди других причин:

повышенный спрос вызван восстановлением экономики и погодными факторами,

конкуренция с Азией,

дефицит предложения от российского "Газпрома".

Какова ситуация с европейскими газохранилищами

Именно российский "Газпром" является крупнейшим поставщиком Европы, обеспечивающим ориентировочно треть всего необходимого объема ресурса.

Сейчас в странах Европы наполнение газовых хранилищ отстает от привычных показателей и в некоторых составляет всего 50%. В то же время нормальный ежегодный показатель был раньше в районе 82 – 85% наполняемости хранилищ, сейчас он колеблется в среднем на уровне в 70%.

Повлияет ли это на тарифы на тепло в Украине