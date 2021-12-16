В 18:30 по киевскому времени цена январского контракта на газ на хабе TTF в Нидерландах составляла 1705 долларов за тысячу кубических метров. Это означает, что газ стоит 146 евро за киловатт-час.

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Почему газ в Европе подорожал

Во время торгов цена газа выросла почти на 7%.

Как утверждают аналитики, причина резкого роста котировок на топливо может быть связана с российским "Газпромом". В частности, потому что компания отказалась бронировать мощности газопровода "Ямал-Европа".

Энергетический кризис в Европе

Осенью 2021 года Европа находилась на грани энергетического кризиса. Цены на газ били рекорды. Слишком дорогое содержание даже заставляло некоторые предприятия временно закрывать производство.

6 октября цена на газ на фьючерсном рынке Европы установила в третий раз рекорд за первую половину дня. Она почти достигла отметки в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров. Этот рост был рекордным.

В то же время уже 14 декабря цена на газ в Европе выросла до максимальных показателей в почти 1,5 тысячи долларов за тысячу кубометров с октября.

Текущий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы достиг отметки в 62,41% от их максимальной вместимости, согласно данным 13 декабря 2021 года.

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