Цена на газ в Европе достигла нового максимума
7 марта 2022 , 10:38Читати новину українською
Источник:Интерфакс-Украина
В понедельник утром 7 марта цена на газ в Европе стремительно росла. Сначала он стоил 2700 долларов за тысячу кубометров.
Однако по состоянию на 10:19 ее стоимость составляла уже 3300 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.
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При этом подорожал и алюминий. Он стоит уже 4 тысячи долларов.
Цена газа при этом выросла почти на 40%.
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