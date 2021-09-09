Цена на газ в Европе и дальше бьет новые рекорды

В Европе стремительно растет цена на газ. Она уже достигла 690 долларов за тысячу кубометров, что является рекордной отметкой.

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах почти достигла 690 долларов за тысячу кубометров, то есть около 56,34 евро за мегаватт-час.

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Почему так выросли цены на газ

Еще днем ​​ранее на хабе TTF цена газа достигала 680 долларов за тысячу кубометров.

Бывший исполняющий обязанности министра экономики Павел Кухта убежден, что основным драйвером цен на газ в Европе являются не объективные экономические факторы, а агрессивные действия "Газпрома". Дело в том, что стоимость другого сырья, например, нефти и меди за последние недели не менялась.

По словам эксперта, Россия пытается накануне отопительного сезона "поставить всю Европу в "стойло" высокой ценой на газ". Кухта предупредил, что это может вызвать значительное повышение тарифов.

Зимой может стать еще хуже

Глава EnergyScan Жульен Хоарау обратил внимание, что цены начали расти летом, то есть когда был низкий спрос на газ. Это тревожит, поскольку запасы газа в Европе – на крайне низком уровне.

Поэтому Хоарау прогнозирует, что Европу ждет очень жесткая зима.