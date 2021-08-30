Цена на газ в Европе бьет рекорды и пересекла отметку в 600 долларов

В Европе впервые в истории цена на газ превысила отметку в 600 долларов за тысячу кубических метров. Такой скачок произошел перед выходом отчетности российского "Газпрома".

Компания вскоре отчитается за первое полугодие 2021 года. Однако это уже сказалось на стоимости газа в Европе.

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Рекордное подорожание газа в Европе

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах 30 августа достигла 600,3 доллара за тысячу кубометров или 49,26 евро за мегаватт в час по текущему курсу евро к доллару.

Напомним, в середине августа цена на газ в Европе на пике составляла 585 долларов за тысячу кубометров.

Причина предыдущего роста цены на газ в Европе