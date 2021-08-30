Компания вскоре отчитается за первое полугодие 2021 года. Однако это уже сказалось на стоимости газа в Европе.
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Рекордное подорожание газа в Европе
Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах 30 августа достигла 600,3 доллара за тысячу кубометров или 49,26 евро за мегаватт в час по текущему курсу евро к доллару.
Напомним, в середине августа цена на газ в Европе на пике составляла 585 долларов за тысячу кубометров.
Причина предыдущего роста цены на газ в Европе
- Несмотря на повышение цен, в течение следующих нескольких дней произошло падение – почти на 100 долларов.
- Тогда цена газа подпрыгнула из-за информации о том, что "Газпром" выкупил лишь незначительную часть дополнительных мощностей транзита Украины на сентябрь, то есть не планирует наращивать поставки. Хотя до этого "российская компания всегда бронировала дополнительную твердую транзитную мощность через Украину.