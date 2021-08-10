Цена на газ снова бьет рекорд: какая стоимость топлива на АЗС
10 августа 2021 , 16:05Читати новину українською
Источник:еnkorr
Цена автогаза подорожала на 13 копеек, достигнув рекордных показателей. Также выросла стоимость бензина и дизельного топлива на АЗС.
Как выросла стоимость топлива
По состоянию на 10 августа цена автогаза достигла рекордных 17,35 гривны за литр, что на 13 копеек больше, чем 9 августа. Бензин и дизельное топливо прибавило в цене 0,01 гривну за аналогичный промежуток времени.
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Цены на газ на различных АЗС
Средняя розничная цена автогаза с начала июля по 10 августа выросла на 1,98 гривны за литр. Согласно данным Консалтинговой группы "А-95", по состоянию на 10 августа цены на автогаз на АЗС выглядят следующим образом:
- днепропетровская сеть "Нефтек" – 18,29 гривны за литр, подорожал на 30 копеек и это самая высокая установленная цена на АЗС;
- сеть группы "Приват", где стоимость сжиженного газа в среднем выросла на 34 – 35 копеек за литр и сейчас составляет от 16,95 до 16,96 гривны за литр;
- AMIC – 17,17 гривны за литр, поднялась на 17 копеек за литр;
- сети "БРСМ-Нафта", "Параллель", SunOil, BVS, Chipo, Mango и Motto повысили цены от 5 до 15 копеек за литр.
Как менялась цена на газ
- 19 июля 2021 стоимость газа в сетях АЗС Украины премиум-сегмента побила рекорд за всю историю наблюдения, достигнув 17,5 гривны за литр.
- В июле цена на автогаз выросла на 9,1%, то есть на 1,39 гривны за литр.
- По состоянию на 2 августа цена автогаза составила 16,72 гривны.
- 10 августа стоимость газа достигла рекордных 17,35 гривны за литр.
Цены на бензин и дизель
- Бензин А-92 стоит 29,33 гривны за литр, подорожал на 0,01 гривен.
- Бензин А-95 – 30,28 гривны за литр, подорожал на 0,01 гривен.
- Дизельное топливо (ДТ) – 28,47 гривны за литр, подорожал на 0,01 гривен.
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Государственное регулирование цен на горючее: что нужно знать
- С 15 мая 2021 года в Украине ввели государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. Такое регулирование цен ввели с целью предотвращения злоупотреблений АЗС и доступности горючего для населения.
- Кабинет Министров своим постановлением определил максимальную розничную наценку в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.
- Осуществлять расчеты обязали НАК "Нафтогаз Украины". Компания подает расчеты Министерству экономики три раза в месяц.
- 4 августа Минэкономики подняло предельные цены на топливо: бензин – 26,86 гривны за литр, дизельное топливо – 22,24 гривны за литр.