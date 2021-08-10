Как выросла стоимость топлива

По состоянию на 10 августа цена автогаза достигла рекордных 17,35 гривны за литр , что на 13 копеек больше, чем 9 августа. Бензин и дизельное топливо прибавило в цене 0,01 гривну за аналогичный промежуток времени.

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Цены на газ на различных АЗС

Средняя розничная цена автогаза с начала июля по 10 августа выросла на 1,98 гривны за литр. Согласно данным Консалтинговой группы "А-95", по состоянию на 10 августа цены на автогаз на АЗС выглядят следующим образом:

днепропетровская сеть "Нефтек" – 18,29 гривны за литр, подорожал на 30 копеек и это самая высокая установленная цена на АЗС;

сеть группы "Приват", где стоимость сжиженного газа в среднем выросла на 34 – 35 копеек за литр и сейчас составляет от 16,95 до 16,96 гривны за литр;

AMIC – 17,17 гривны за литр, поднялась на 17 копеек за литр;

сети "БРСМ-Нафта", "Параллель", SunOil, BVS, Chipo, Mango и Motto повысили цены от 5 до 15 копеек за литр.

Как менялась цена на газ

19 июля 2021 стоимость газа в сетях АЗС Украины премиум-сегмента побила рекорд за всю историю наблюдения, достигнув 17,5 гривны за литр.

В июле цена на автогаз выросла на 9,1%, то есть на 1,39 гривны за литр.

По состоянию на 2 августа цена автогаза составила 16,72 гривны.

10 августа стоимость газа достигла рекордных 17,35 гривны за литр.

Цены на бензин и дизель

Бензин А-92 стоит 29,33 гривны за литр, подорожал на 0,01 гривен.

Бензин А-95 – 30,28 гривны за литр, подорожал на 0,01 гривен.

– Дизельное топливо ( ДТ ) – 28,47 гривны за литр, подорожал на 0,01 гривен.

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