Тарифы на газ в сентябре 2021 года: какая цена у разных поставщиков
Источник:24 канал
Большинство газопоставщиков уже обнародовало свои месячные предложения в сентябре. Цена одного кубометра газа будет варьироваться от 7,99 до 20,96 гривны за кубометр газа.
Сентябрьский тариф на газ
Для всех потребителей кто отказался от годового тарифа на газ в сентябре будут действовать месячные тарифы. Уже несколько месяцев подряд неизменно самій низкий месячный тариф остается на уровне 7,99 гривны за кубометр газа. В частности его предлагают газоснабжающие компании "Галнафтогаз" и "Стрийнафтогаз". Самый высокий месячный тариф в сентябре установила газопоставляющая компания "Энергия страны" – 20,96 гривны за кубометр газа.
Читайте также Тариф на электроэнергию с 1 сентября: сколько заплатят украинцыНапомним , что годовые газовые тарифы поставщиков варьируются от 7,80 гривны за кубометр до 13,50 гривны за кубометр, подробнее о цене которых можно узнать из другого нашего материала.
Сентябрьский тариф на уровне годового
Газопоставляющая компания "Гаспостачсервис" оставляет свой месячный тариф неизменным уже более четырех месяцев. Также стабильно держат месячный тариф на уровне годового предложения газопоставщики YASNO.
- "Газпостачсервис" – 8,57 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 8,57 гривны за кубометр газа, августовская цена – 8,57 гривны за кубометр газа.
- "Прикарпатье энерго трейд" – 8,60 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 8,60 гривны за кубометр газа, августовская цена – 8,60 гривны за кубометр газа.
- "Днепропетровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,94 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 8,94 гривны за кубометр газа.
- "Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,94 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 8,94 гривны за кубометр газа.
- "Донецкие энергетические услуги" (YASNO) – 8,94 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 8,94 гривны за кубометр газа.
- "Полтавагаз сбыт" – 9,99 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 9,99 гривны за кубометр газа, августовская цена – 9,99 гривны за кубометр газа.
- "Свободная энергетическая компания Паливэнерго" – 10,41 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 10,41 гривны за кубометр газа, августовская цена – 10,41 гривны за кубометр газа.
Сентябрьский тариф выше годового
- "Аскания энерджи" – 12,50 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 9,95 гривны за кубометр газа, августовская цена – 11 гривен за кубометр газа.
- "Волиньгазсбыт" – 12,98 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 7,99 гривны за кубометр газа, августовская цена – 12,98 гривны за кубометр газа.
- "Уманьгаз сбыт" – 16,78 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 7,89 гривны за кубометр газа.
- "Черкассыгаз сбыт" – 16,76 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 7,89 гривны за кубометр газа, августовская предложение – 15,61 гривны за кубометр газа.
- "М газ трейдинг" – 17 гривен за кубометр газа, годовой тариф – 10,18 гривны за кубометр газа, августовская цена – 15,3 гривны за кубометр газа.
- "Газпромпостач" – 18 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 10,80 гривны за кубометр газа, августовская цена – 15 гривен за кубометр газа.
- "Энергия страны" – 20,96 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 11,22 гривны за кубометр газа, августовская цена – 16,99 гривны за кубометр газа.
Сентябрьский тариф ниже годовой
- "Галнафтогаз" – 7,99 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 10,99 гривны за кубометр газа, августовская цена – 7,99 гривны за кубометр газа.
- "Стрийнафтогаз" – 7,99 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 11,99 гривны за кубометр газа, августовская цена – 7,99 гривны за кубометр газа.
- "Маргаз" – 8,79 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 9,75 гривны за кубометр газа, августовская цена – 8,75 гривны.
- "Черновецкая областная энергоснабжающая компания" – 9,35 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 13,50 гривны за кубометр газа, августовская цена – 9,93 гривны за кубометр газа.
- "Житомирская областная энергоснабжающая компания" – 13,40 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 13,50 гривны за кубометр газа, августовская цена – 11,90 гривны за кубометр.
Как работает рынок газа
Если газопоставщика лишили лицензии, или он обанкротился, то его потребители автоматически переходят на тарифы поставщика последней надежды (ПОН). В Украине роль ПОН выполняет государственная компания "Нафтогаз".
Тарифы на газ от "Нафтогаза"
- Годовой тариф на уровне 7,96 гривны за кубометр газа.
- Сентябрьский тариф – по состоянию на 27 августа компания еще не обнародовала свое месячное предложение. В августе тариф составлял 11,78 гривны за кубометр газа, что на 1,35 гривны меньше, чем в июле. Июльский тариф был на уровне 11,94 гривны за кубометр газа.