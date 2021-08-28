Тарифы на газ в сентябре 2021 года: какая цена у разных поставщиков

Большинство газопоставщиков уже обнародовало свои месячные предложения в сентябре. Цена одного кубометра газа будет варьироваться от 7,99 до 20,96 гривны за кубометр газа.

Сентябрьский тариф на газ

Для всех потребителей кто отказался от годового тарифа на газ в сентябре будут действовать месячные тарифы. Уже несколько месяцев подряд неизменно самій низкий месячный тариф остается на уровне 7,99 гривны за кубометр газа. В частности его предлагают газоснабжающие компании "Галнафтогаз" и "Стрийнафтогаз". Самый высокий месячный тариф в сентябре установила газопоставляющая компания "Энергия страны" – 20,96 гривны за кубометр газа.

Читайте также Тариф на электроэнергию с 1 сентября: сколько заплатят украинцы

Сентябрьский тариф на уровне годового

, что годовые газовые тарифы поставщиков варьируются от 7,80 гривны за кубометр до 13,50 гривны за кубометр, подробнее о цене которых можно узнать из другого нашего материала

Газопоставляющая компания "Гаспостачсервис" оставляет свой месячный тариф неизменным уже более четырех месяцев. Также стабильно держат месячный тариф на уровне годового предложения газопоставщики YASNO.

Сентябрьский тариф выше годового

"Аскания энерджи" – 12,50 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 9,95 гривны за кубометр газа, августовская цена – 11 гривен за кубометр газа.

– за кубометр газа, годовой тариф – 9,95 гривны за кубометр газа, августовская цена – 11 гривен за кубометр газа. "Волиньгазсбыт" – 12,98 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 7,99 гривны за кубометр газа, августовская цена – 12,98 гривны за кубометр газа.

– гривны за кубометр газа, годовой тариф – 7,99 гривны за кубометр газа, августовская цена – 12,98 гривны за кубометр газа. "Уманьгаз сбыт" – 16,78 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 7,89 гривны за кубометр газа.

– гривны за кубометр газа, годовой тариф – 7,89 гривны за кубометр газа. "Черкассыгаз сбыт" – 16,76 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 7,89 гривны за кубометр газа, августовская предложение – 15,61 гривны за кубометр газа.

– гривны за кубометр газа, годовой тариф – 7,89 гривны за кубометр газа, августовская предложение – 15,61 гривны за кубометр газа. "М газ трейдинг" – 17 гривен за кубометр газа, годовой тариф – 10,18 гривны за кубометр газа, августовская цена – 15,3 гривны за кубометр газа.

– гривен за кубометр газа, годовой тариф – 10,18 гривны за кубометр газа, августовская цена – 15,3 гривны за кубометр газа. "Газпромпостач" – 18 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 10,80 гривны за кубометр газа, августовская цена – 15 гривен за кубометр газа.

– гривны за кубометр газа, годовой тариф – 10,80 гривны за кубометр газа, августовская цена – 15 гривен за кубометр газа. "Энергия страны" – 20,96 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 11,22 гривны за кубометр газа, августовская цена – 16,99 гривны за кубометр газа.

Сентябрьский тариф ниже годовой

"Галнафтогаз" – 7,99 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 10,99 гривны за кубометр газа, августовская цена – 7,99 гривны за кубометр газа.

– гривны за кубометр газа, годовой тариф – 10,99 гривны за кубометр газа, августовская цена – 7,99 гривны за кубометр газа. "Стрийнафтогаз" – 7,99 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 11,99 гривны за кубометр газа, августовская цена – 7,99 гривны за кубометр газа.

– гривны за кубометр газа, годовой тариф – 11,99 гривны за кубометр газа, августовская цена – 7,99 гривны за кубометр газа. "Маргаз" – 8,79 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 9,75 гривны за кубометр газа, августовская цена – 8,75 гривны.

– гривны за кубометр газа, годовой тариф – 9,75 гривны за кубометр газа, августовская цена – 8,75 гривны. "Черновецкая областная энергоснабжающая компания" – 9,35 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 13,50 гривны за кубометр газа, августовская цена – 9,93 гривны за кубометр газа.

– гривны за кубометр газа, годовой тариф – 13,50 гривны за кубометр газа, августовская цена – 9,93 гривны за кубометр газа. "Житомирская областная энергоснабжающая компания" – 13,40 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 13,50 гривны за кубометр газа, августовская цена – 11,90 гривны за кубометр.

Цены газопоставщики указали без учета стоимости доставки: за распределение топлива люди платят операторам газораспределительных сетей (облгазам) отдельно, согласно действующим тарифам на доставку газа.

Как работает рынок газа

Если газопоставщика лишили лицензии, или он обанкротился, то его потребители автоматически переходят на тарифы поставщика последней надежды (ПОН). В Украине роль ПОН выполняет государственная компания "Нафтогаз".

Тарифы на газ от "Нафтогаза"

Годовой тариф на уровне 7,96 гривны за кубометр газа.

на уровне гривны за кубометр газа. Сентябрьский тариф – по состоянию на 27 августа компания еще не обнародовала свое месячное предложение. В августе тариф составлял 11,78 гривны за кубометр газа, что на 1,35 гривны меньше, чем в июле. Июльский тариф был на уровне 11,94 гривны за кубометр газа.

, что согласно постановлению НКРЕКП газопоставщики должны обнародовать свои месячные тарифы на следующий месяц за 5 дней до конца текущего месяца. Тогда у украинцев будет время сменить поставщика, если они захотят перейти на другое предложение.