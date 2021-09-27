Тарифы на газ в октябре 2021 года: какая цена у разных поставщиков

11:22

Большинство газопоставщиков уже обнародовали свои октябрьские месячные тарифы, которые будут действовать для тех, кто отказался от годового тарифа на газ. Цена кубометра голубого топлива будет варьироваться в пределах от 7,99 гривны до 31,06 гривны.