Тарифы на газ в октябре 2021 года: какая цена у разных поставщиков
27 сентября 2021 , 11:22Читати новину українською
Источник:24 канал
Большинство газопоставщиков уже обнародовали свои октябрьские месячные тарифы, которые будут действовать для тех, кто отказался от годового тарифа на газ. Цена кубометра голубого топлива будет варьироваться в пределах от 7,99 гривны до 31,06 гривны.
Октябрьский тариф на газ
Самый низкий тариф неизменно уже несколько месяцев остается на уровне 7,99 гривны за кубометр газа, что лишь на 19 копеек выше за самое низкое летнее предложение. Самый высокий тариф снова предложил поставщик "Энергия страны" – 31,06 гривны за кубометр газа, что на 10,1 гривны больше за их сентябрьский тариф.
Стоит ознакомиться Тариф на электроэнергию у поставщика "последней надежды" вырастет вдвоеНапомним , что годовые газовые тарифы поставщиков варьируются от 7,80 гривны за кубометр до 13,50 гривны за кубометр, подробнее о цене которых можно узнать из другого нашего материала.
Октябрьский тариф на уровне годового
- "Галнафтогаз" – 7,99 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 10,99 гривны за кубометр газа, сентябрьская цена – 7,99 гривны за кубометр газа.
- "Свободная энергетическая компания Паливэнерго" – 10,41 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 10,41 гривны за кубометр газа, сентябрьская цена – 10,41 гривны за кубометр газа.
- "Житомирская областная энергоснабжающая компания" – 13,50 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 13,50 гривны за кубометр газа, сентябрьская цена – 13,40 гривны за кубометр.
Октябрьский тариф выше годового
- "Днепропетровские энергетические услуги" (YASNO) – 12 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 8,94 гривны за кубометр газа, сентябрьская цена – 8,94 гривны за кубометр газа.
- "Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 12 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 8,94 гривны за кубометр газа, сентябрьская цена – 8,94 гривны за кубометр газа.
- "Донецкие энергетические услуги" (YASNO) – 12 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 8,94 гривны за кубометр газа, сентябрьская цена – 8,94 гривны за кубометр газа.
- "Волиньэлектросбыт" – 12,98 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 7,99 гривны за кубометр газа, сентябрьская цена – 12,98 гривны за кубометр газа.
- "Полтавагаз сбыт" – 19,80 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 9,99 гривны за кубометр газа, сентябрьская цена – 9,99 гривны за кубометр газа.
- "Аскания энерджи" – 19,95 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 9,95 гривны за кубометр газа, сентябрьская цена – 12,50 гривны за кубометр газа.
- "Энергия страны" – 31,06 гривны за кубометр газа, годовой тариф– 11,22 гривны за кубометр газа, сентябрьская цена – 20,96 гривны за кубометр газа.
Октябрьский тариф ниже годового
- "ETG.UA" – 7,97 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 8,94 гривны за кубометр газа, сентябрьская цена – 8,94 гривны за кубометр газа.
- "Галнафтогаз" – 7,99 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 10,99 гривны за кубометр газа, сентябрьская цена – 7,99 гривны за кубометр газа.
- "Маргаз" – 8,79 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 9,75 гривны за кубометр газа, сентябрьская цена – 8,75 гривны.
- "Черновецкая областная энергоснабжающая компания" – 9,35 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 13,50 гривны за кубометр газа, сентябрьская цена – 9,93 гривны за кубометр газа.
Тарифы на газ поставщика последней надежды
- Годовой тариф на уровне 7,96 гривны за кубометр газа.
- Октябрьский тариф – по состоянию на 27 сентября компания еще не обнародовала свое месячное предложение. В сентябре тариф составлял 12 гривны за кубометр газа, что на 22 копейки меньше, чем в августе. Августовский тариф был на уровне 11,78 гривны за кубометр газа.