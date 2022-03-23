Нефть Brent будет дорожать

Эксперт Дуг Кинг в управлении которого находится фонд Merchant Commodity Fund объемом 425 миллионов долларов прогнозирует, что цена нефти Brent, вероятно, достигнет отметки в 150 долларов за баррель в этом году, на фоне дефицита предложения в Европе, при наличии устойчиво высокого спроса.

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Кинг также отметил, что возможности для добычи большего объема нефти ограничены, а признаки того, что потребление может сократиться почти отсутствуют.

Также 24 марта 2022 года состоится встреча глав государств НАТО, и "ее результатом могут стать более жесткие меры в отношении Москвы, которые, возможно, подтвердят ожидаемые риски для поставки российской нефти", отметила старший аналитик Rystad Energy Луиз Диксон.

Если ЕС полностью откажется от нефти, поступающей из портов РФ и по трубам, на рынке образуется дыра объемом свыше 2 миллионов баррелей в сутки, что поддержит цены в районе 120 долларов за баррель в краткосрочной перспективе,

– считает Диксон.

Какая цена на нефть сейчас

Цены на нефть начали расти еще до войны России на территории Украины на фоне недостатка предложения с учетом восстановления спроса, который пострадал из-за пандемии коронавируса. Санкции Запада в отношении России, одного из крупнейших в мире производителей, приблизили Brent к отметке 140 долларов за баррель в начале марта. Индекс Bloomberg Commodity Spot Index с начала года подскочил уже на 26%.

Цена нефти Brent 23 марта

По состоянию на 12:04 по киевскому времени котировки снова на уровне 117,97 доллара (+2.16%), согласно данным сайта Investing.com. Цены на нефть 23 марта начали снова подниматься после умеренного снижения по итогам предыдущей сессии.

На поднятие цены повлияли данные по сокращению запасов этого топлива в США по итогам прошлой недели. Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне вечером, показали снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,3 миллиона баррелей, хотя аналитики в среднем ожидали их роста.

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