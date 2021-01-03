Цена биткойна снова выросла: какой курс сейчас
В воскресенье, 3 января, стоимость биткойна достигла отметки в более 34 тысяч долларов. Это свидетельствует о том, что биткойн в очередной раз обновил свой исторический максимум.
В течение суток цена криптовалюты выросла на 14%. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.
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Что было раньше
- В субботу, 2 января, биткойн трижды обновлял свой исторический максимум. Тогда курс криптовалюты достиг отметки более 32 тысяч долларов.
- Стоимость биткойнов начала активно расти еще в декабре 2020 года.
- 16 декабря курс криптовалюты превысил исторический масимум, который оставался установившимся с 2017 года, – 20 042 доллара.
- В течение 2020 года стоимость биткойна выросла на 170%.
- Эксперты заявляют, что в 2021 году цена криптовалюты будет расти.
- Автор книги "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки заявил, что в будущем исторический максимум биткойна может составлять 50 тысяч долларов.
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