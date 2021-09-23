Цена бензина снизится: Минэкономики установило новые предельные цены
23 сентября 2021 , 11:52Читати новину українською
Источник:Министерство экономики Украины
В Министерстве экономики обнародовали новые предельные цены на топливо, от которых АЗС смогут устанавливать свою наценку. Поэтому цена бензина уменьшится, а дизельного топлива наоборот возрастет.
Новая предельная цена горючего
По состоянию на 21 сентября предоставила свои расчеты НАК "Нафтогаз", согласно которым новые расчетные цены выглядят следующим образом:
- цена литра бензина снижена с 26,61 гривны до 26,17 гривны (снизилась на 44 копеек);
- дизельного топлива (ДТ) наоборот возросла с 22,32 гривны до 22,59 гривны за литр (выросла на 17 копеек).
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Максимальная наценка на АЗС
С учетом максимальных наценок стоимость топлива на АЗС не может превышать:
- 31,17 гривны за литр бензина,
- 29,59 гривны за литр ДТ.
Средняя стоимость топлива на АЗС по состоянию на 22 сентября, согласно данным Консалтинговой группы А-95 :
- бензин А-95 – 30,19 гривны за литр,
- бензин А-92 – 29,32 гривны за литр,
- ДТ – 28,44 гривны за литр,
- автогаз – 17,69 гривны за литр,
Государственное регулирование цен: основное
- С 15 мая 2021 года в Украине ввели государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо с целью предотвращения злоупотреблений АЗС и доступности горючего для населения.
- Осуществлять расчеты обязали НАК "Нафтогаз Украины". Компания подает расчеты Министерству экономики три раза в месяц.
- Максимальную розничную наценку Кабмин установил в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен ДТ.
- Предыдущий раз Минэкономики обновляло предельную цену 6 сентября, в результате чего стоимость бензина повысилась с 25,53 гривны до 25,94 гривны, а ДТ наоборот снизилась с 21,11 гривны до 21,69 гривны за литр.