Новая предельная цена горючего

По состоянию на 21 сентября предоставила свои расчеты НАК "Нафтогаз", согласно которым новые расчетные цены выглядят следующим образом:

цена литра бензина снижена с 26,61 гривны до 26,17 гривны (снизилась на 44 копеек);

дизельного топлива ( ДТ ) наоборот возросла с 22,32 гривны до 22,59 гривны за литр (выросла на 17 копеек).

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Максимальная наценка на АЗС

С учетом максимальных наценок стоимость топлива на АЗС не может превышать:

31,17 гривны за литр бензина,

29,59 гривны за литр ДТ.

Напомним, что цена автогаза 22 сентября выросла на 7 копеек и составила 17,69 гривны за литр.

Средняя стоимость топлива на АЗС по состоянию на 22 сентября, согласно данным Консалтинговой группы А-95 :

бензин А-95 – 30,19 гривны за литр,

бензин А-92 – 29,32 гривны за литр,

ДТ – 28,44 гривны за литр,

автогаз – 17,69 гривны за литр,

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