Цена бензина снизилась: какая стоимость горючего на АЗС

15:54

Средняя розничная цена литра бензина несколько снизилась по сравнению с предыдущим торговым днем. Бензин А-92 подешевел на 23 копейки, а А-95 на 9 копеек за литр. Какая цена бензина на разных АЗС, рассказываем дальше.